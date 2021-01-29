Korona döneminde Türkiye, 16 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı Kültür ve Turizm Bakanlığı, pandemi döneminde kriz yaşanan turizm sektöründe 'güvenli turizm uygulaması' başlatan Türkiye'nin, 2020 yılında yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı.

Son bir yılını koronavirüs ile mücadele ile geçiren dünya, birçok ticari sektörde darbe üstüne darbe yedi.

Yerel ve uluslararası düzeyde insan hareketliliğinin dibe vurduğu bu dönemde en büyük yarayı ise turizm sektörü aldı.

Türkiye ise dünya ülkelerine kıyasla, aldığı tedbirler ve güvenlik önlemleri neticesinde normal şartlarda gelen turist sayısının çok altında olsa da ciddi sayılara ulaştı.

TÜRKİYE'NİN 2020 TURİZM VERİLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu kapsamda 2020 verilerini paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'ye 2020'de gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 69 azalışla 15 milyon 964 bin oldu.

Türkiye'nin 2020 yılında elde ettiği turizm geliri de yine bir önceki yıla göre yüzde 65 azaldı ve 12,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kişi başı ortalama harcama ise bir önceki yıla göre yüzde 14,4 artışla 762 dolar oldu.

Ayrıca son yıllara bakıldığında Türkiye; 2016 yılında 30 milyon 906 bin, 2017 yılında 37 milyon 969, 2018'de 46 milyon 112 bin ve 2019 yılında da 51 milyon 747 bin ziyaretçi ağırladı.

EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA'DAN GELDİ

Öte yandan 2020 yılında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında; 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya Federasyonu birinci, 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan ikinci, 1 milyon 118 bin 932 kişi ile de Almanya üçüncü sırada yer aldı.

Almanya'yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi.

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında da İstanbul ilk sırada yer aldı.

Antalya'nın ikinci olduğu sıralamada, Edirne üçüncü, Muğla dördüncü ve Artvin beşinci sırada yer aldı.