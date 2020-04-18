Korona Bir Aileyi Böyle Parçaladı ! Korona Virüs Salgını Hasta Sayısı Son durumu Nedir ? Korona Virüs Türkiyeyi Ne Zaman Terk Edecek?

Korona Bir Aileyi Böyle Parçaladı !

Korona Bir Aileyi Böyle Parçaladı ! Korona Virüs Salgını Hasta Sayısı Son durumu Nedir ? Korona Virüs Türkiyeyi Ne Zaman Terk Edecek?

Ulaşan bir flaş habere göre , İzmir Buca’da taksicilik işi yapan şahıs Şevki Ç, virüse tutularak vefat etti. Geride kalarak hamile eşi Elif Ç. ile kızları İlayda ve Işınsu’nun da testleri pozitif olarak çıktığı açıklandı . Eşinin cenazesine bile dahil olamayan kadın, “Aç kalın ama dışarı çıkmayın” dedi. Vefat eden eşinin vasiyetini ağlayarak dile getiren Elif Ç. "İki kızımın adını da babaları koymuştu. Ama hayata yeni gelecek olan bebeğimizin adını benim koymamı arz etmişti " diye anlattı .

Son dakika haberindeki bilgilere göre , İzmir'in Buca beldesinde ikamet eden bir ailenin yaşamı , corona virüsü kaynaklı kabus yaşadı . Taksicilik yaparak geçimini sağlayan 48 yaşındaki Şevki Ç, virüse yakalanarak 6 gün önce ölmüştü 35 yaşındaki hamile eşi Elif Ç. ile kızları 15 yaşındaki İlayda ve 7 yaşındaki Işınsu'nun da testleri tam pozitif çıktı. Temizlik işleri yapan Elif Ç. ile Şirinyer Lisesi 1. sınıf öğrencisi İlayda ve Şirinyer Cengiz Topel İlkokulu 1. sınıf talebesi Işınsu, Bornova Devlet Hastanesi'nde tedavi ye alınmıştı . Anne ve kızları, cenazeye bile gidememiş olmanın üzüntüsü ile kahrolurken , 30 haftalık hamile kadının karnındaki bebeğinin ise sağlık durumunun iyi şekilde devam ettiği bilinmekte .

'SAKIN SOKAĞA ÇIKMAYIN' DEDİ FERYAT ETTİ

Kızlarıyla beraber tedavi gören Elif Ç'nin aracılığıyla verdiği mesaj ise yürek burktu. Eşinin hiçbir sağlık sorunu olmadığını ve sigara bile kullanmadığını dile getiren Ç, "İnsanlar aç kalsın ama sokağa hiçbir şekilde bulunmasın . Biz yandık, siz yanmayın. Haberleri görünce şok üzerine şok yaşıyorum . Bu kadar duyarsızlık, kendini bilmezlik olmamalı . İnsanlar 2 gün sokağa çıkma yasağı çıkınca kendilerini sokağa attılar adeta . Lütfen beni dinleyin,anlattıklarımı göz ardı etmeyin bu işin şakası yok. Yaşamak, aç kalmaktan daha mühimdir " diye seslendi halka.

Kızlarının büyük bir travma yaşadığının altını çizen gözü yaşlı anne , "İnşallah bebeğimi kaybetmem. Bizim de testlerimiz pozitif çıktı. çocuklarım çok panik durumda bana 'anne babam gibi ölecek miyiz?' diye her gün soruyor . Ne cevap vereceğimi gerçekten . Hepimizin hayatı adeta kabusa döndü . Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın . 2 kızım ve karnımdaki bebeğimle tek başıma mücadele etmek durumunda kaldım" dedi. Taksicilik mesleğini yürüten eşinin rahatsızlandığını ve korona testinin pozitif çıktığını dile getiren Elif Ç, "Onu Bozyaka Eğitim Hastanesi'ne apar topar kaldırdılar . Tedavisinin 5. gününde,yani 6 gün önce hakkın rahmetine kavuştu . Cenazesini bile kaldıramadık " diye anlattı.