Korkulan Oldu! Koronavirüs Türkiye Geneline Yayıldı

Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesi'nde bugün saat 13.30'da Bilim Kurulu Toplanarak koronavirüse ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumları ele alındı ve toplatının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından kameralar karşısına geçti.

DAYANIŞMAMIZIN DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başlar;

Korona Virüs Mücadelesinde çok ciddi bir deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz. Kaybettiğimiz 30 hastanın başka hastalıkları da bulunuyordu, dirençleri zayıftı.

Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada örneği yok.

"VAKALAR TÜRKİYE GENELİNE YAYILDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs vakalarının Türkiye geneline yayıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca, "Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz." dedi.

SAĞLIK KADROSUNA 32 BİN YENİ PERSONEL

Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz.

Sağlık çalışanlarımızın yeterli malzemeden yoksun olduğu ileri sürülüyor. Tüm hastanelerimize bütün malzeme sağlanmaktadır. Sağlanmaya devam edecektir.

Türkiye'de üretilen maskeler, Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır.

Kaynak ensonhaber

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