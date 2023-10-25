Köprü ve otoyol zammı Ocak 2024'e ertelendi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine gelen zammın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ocak 2024’e ertelendiğini açıkladı. Bugün alınan ücretlerin iade edileceği de belirtildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), dün yeni geçiş ücretlerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, köprü ve otoyol ücretlerinde zam uygulamasına gidildi.

Böylelikle fiyatlarda 6,5 liralık bir artış olacağı belirtildi. Bu kapsamda tek yön otomobil için ücret 8 TL 50 kuruştan, 15 TL'ye çıktı.

Geçişler hafif ticari araçlar için 19 TL'ye, motosikletler için ise 6 liraya yükseldi.

Bugün uygulanmaya başladı

Yeni tarifenin 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olacağının da belirtilmesinin ardından sürücüler bugün yeni fiyatlarla karşılaştı.

Fahrettin Altun'dan müjdeli haber

Çok geçmeden yeni bir açıklama daha geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun bilgisine...

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Ocak 2024’e ertelenmiştir.

25 Ekim’de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir."