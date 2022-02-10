Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı Belediyeler nerede neden işini yapmıyor?

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Türkiye genelinde vahşi köpeklerin saldırmaları haberleri çoğalda cumhurbaşkanıda köpeklerin toplatılması talimatını verdi ama başta ka parti belediyeleri olmak üzere konuya özen göstererek işini düzgün yapan belediye yok son olarakta, Mardin Nusaybin'de ilçeye bağlı Girmeli Mahallesinde oturan Ahmet Dal (7), sokakta oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Yüzü, kolları ve başından ağır yaralanan küçük çocuk, mahalle sakinleri tarafından köpeklerden kurtarıldı.

'VATANDAŞLAR AHİPSİZ KÖPEKLERE ÇÖZÜM BULUNSUN' TEPKİSİ

Daha sonran Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dal, burada yapılan ilk tedavisinden sonra Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken vatandaşlar, özellikle sokaklarda dolaşan sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını istedi.

"OĞLUM, BAŞIBOŞ GEZEN KÖPEKLER YÜZÜNDEN BU HALE GELDİ"

Öte yandan oğlu başıboş köpek saldırısı sonucu ağır yaralanan anne Nurşin Dal açıklamalarda bulundu.

Dal, "Dün, oğlum köyde başıboş gezen köpekler yüzünden bu hale geldi. Başka kimsenin başına gelmesini istemiyoruz. Bir adam oğlumu yaralı ve ellerini başının üstüne koymuş bir halde buluyor. O da bize telefon açtı. ‘Sizin oğlunuz mu’ diye sordu. Oğlumu Sağlık Ocağına götürmüş” dedi.

"BİR AN ÖNCE BU KÖPEKLERİ TOPLASINLAR"

Oğlunu yaralı halde görünce kendinden geçtiğini aktaran Dal, "Köy yeridir, bir sürü köpek var. Çocuğumu rahat okula gönderemiyorum. Çocuklar, rahat okula gitsinler diye bir an önce bu köpekleri toplasınlar” diye konuştu.

Saldırıya uğrayan Ahmet Dal ise köpeklerin önce yüzünü, kafasını sonra da ellerini ısırdığı dile getirdi.