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Köpeğe tecavüz eden şahıstan akılalmaz savunma: Eşimle uzun süredir ilişkiye girmiyordum

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık bir alanda iddiaya göre köpeğe tecavüz ederken yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemedeki ifadesinde köpeğe tecavüz ettiğini kabul eden şahıs, "Eşimle uzun süredir cinsel ilişki yaşamadığım için şeytana uydum" dedi.

Köpeğe tecavüz eden şahıstan akılalmaz savunma: Eşimle uzun süredir ilişkiye girmiyordum
Kamusaati
Kamusaati
18 Kasım 2022 Cuma 20:48

Efeler ilçesinde meydana gelen olayda geçtiğimiz günlerde bir şahıs iddiaya göre ağaçlık alanda köpeğe başka bir vatandaş tarafından yakalanan ve görüntülenen şüpheli M.B. (56), kendisini yakalayan kişiyi görünce hızla olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar ve çekilen görüntü üzerine harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan çalışma sonunda M.B. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından yakalanarak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Hakim karşısına çıkartılan M.B, "Köpek yanıma geldi. Tost verdim. Elimdeki birayı içmek için çalılık alana gittim. Üstüm başım kıl olmasın diye kıyafetlerimi çıkardım. Eşimle uzun süredir cinsel ilişki yaşamadığım için şeytana uydum. Köpeğin cinsel organını elledim. Tecavüz etmiş olabilirim. Aşırı alkollüydüm" şeklinde ifade verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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