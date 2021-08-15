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Konya'daki soğuk çay tartışmasında müşterisini öldüren zanlı, tutuklandı

Konya'daki soğuk çay tartışmasında müşterisini öldüren zanlı, tutuklandı Konya'da soğuk çay sebebiyle çıkan tartışmada kadın müşterisini tabancayla vurarak öldüren zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Konya'daki soğuk çay tartışmasında müşterisini öldüren zanlı, tutuklandı
15 Ağustos 2021 Pazar 22:43

Dün saat 13.30 sıralarında Konya Seydişehir Karayolu üzeri Çayırbağı mevkisinde bulunan bir dinlenme yerinde meydana gelen olayda, Ankara’dan Antalya istikametine giden 33 yaşındaki Emel Göçer, yanında bulunan 2 kadın arkadaşıyla yol kenarındaki dinlenme yerinde durdu.

ÇAY SOĞUK DİYEN MÜŞTERİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Burada çay söyleyen 3 arkadaş iddialara göre çayın soğuk olması nedeniyle işletme sahibi 42 yaşındaki M.İ. ile tartışma yaşadı. Çıkan tartışmada işletme sahibi M.İ. tarafından tabancayla vurulan Emel Göçer hayatını kaybetti.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan cinayet zanlısı M.İ., "Kasten Öldürme" suçundan sevk edildiği Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Konya daki soğuk çay tartışmasında müşterisini öldüren zanlı, tutuklandı #1

Konya daki soğuk çay tartışmasında müşterisini öldüren zanlı, tutuklandı #2

Konya daki soğuk çay tartışmasında müşterisini öldüren zanlı, tutuklandı #3

Konya daki soğuk çay tartışmasında müşterisini öldüren zanlı, tutuklandı #4

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