Konya'daki soğuk çay tartışmasında müşterisini öldüren zanlı, tutuklandı

1335 ürün güvensiz olduğu tespit edildi Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 9 ayrı kuruluş tarafından yapılan denetim faaliyetleri kapsamında geçen yıl 187 bin 127 parti ürün denetlenirken, bu ürünlerden 10 bin 480'inin uygunsuz, 1335'inin ise güvensiz olduğu tespit edildi.