Konya'da toplu taşıma için belkide örnek sayılabilecek bir karar!

konya da ücretsiz ulaşım kalktı mı, Konya da yaşlılar için otobüs biletleri ücretli mi oldu

Konya'da toplu taşıma araçlarında ücretsiz geçiş dönemi sona erdi.Hatırlarsınız 65 yaş ve üstü yaşlılarımız için toplu taşıma araçları biletsizdi yani ücretsizdi.Ancak corona virüsünün ülkemizde malesef hızla yayılması nedeni ile yaşlılarımız için önlem kapsamında, ücretsiz taşıma yapılmayacak.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BU KARARI ALDI

Bazı yaşlı nüfüsdan elbette tepkiler gelecektir hatta bir kullanıcımız mail atmış haberimiz için "bir otobüsler ücretsizdi onuda kaldırdınız yazıklar olsun" diye.Ancak sağlığınız her şey den daha değerli.Bu zaten kısa vadede alınan bir önlem.Virüs tehditi ortadan kalkınca her şey eskiye dönecektir.Lütfen bu konuyu ciddiye alınız.Sağlık bakanımızın da dediği gibi bir kişinin bile ölümüne tahammülümüz yok!

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 65 yaş üstü hemşehrilerimizin ücretsiz toplu ulaşım kullanımı tedbir amaçlı geçici olarak durdurulmuştur” denildi

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