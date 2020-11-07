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Konya'da süt banyosu yapan şahıslar tutuklandı

Süt toplama merkezinde süt banyosu yaparak video çeken şahıslar, emniyetin çalışmalarının ardından tutuklandı.

Konya'da süt banyosu yapan şahıslar tutuklandı
07 Kasım 2020 Cumartesi 17:13

Konya'da bulunan bir süt toplama merkezinde, görenleri hayrete düşüren bir olay yaşanmıştı.

Benefit Hayvancılık'a ait süt toplama merkezinde, süt banyosu yaptıkları sırada video çeken şahıslar büyük tepki görmüştü.

"SÜT DEĞİL DETERJAN"

Hızla yayılan skandal görüntülerin ardından videoyu çeken şahıs Emre Sayar ve süt banyosu yapan Uğur Turgut'un ifadeleri alınmış, şahıslar ilk ifadelerinde kazanın içindekinin süt değil deterjan olduğunu savunmuştu.

TUTUKLANDILAR

Videoyu çekerek sosyal medyada yayınlayan Emre Sayar ve Uğur Turgut hakkında başlatılan soruşturmanın ardından şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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