Konya'da süt banyosu yapan şahıslar tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak en az 100 yıl öncesi gibi kritik bir süreçten geçiyoruz” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “CHP'nin dediği gibi biz IMF'den borç alsaydık, Suriye'de, Libya'da, Irak'ta haksızlığa ses çıkarmasaydık kimse bizi hedef almazdı”dedi.