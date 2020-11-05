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Konya'da SKANDAL Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir çalışanın süt kazanının içine girerek banyo yaptığı Konya'daki süt fabrikasının faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı. Firma da konuyla ilgili yaptığı açıklamada görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan çalışanın işine son verildiğini duyurmuştu.

Konya'da SKANDAL Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu
05 Kasım 2020 Perşembe 17:18

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Konya'daki süt fabrikası ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince iş yerine gidilerek resmi kontrol gerçekleştirildiği belirtildi.

Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu

FAALİYETLERİ DURDURULDU

Açıklamada, "Yapılan denetimde iş yerinin insan sağlığı ve güvenirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edildiğinden ürünlere el konuldu ve işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi. Çalışanların hijyen belgelerinin olmaması nedeniyle çalışan 2 kişiye 1700 TL ve 5996 Sayılı Kanun kapsamında hijyen gerekliliklerine aykırı hareket etmekten 13 bin 934 TL, hijyen kayıtlarının tutulma gerekliliklerinin uygulanmaması nedeniyle 5 bin 570 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Konya'da süt fabrikasında kazanın içinde banyo yaptı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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