Konya'da Hamile Eşini Hortumla Döverek Öldüren Suriyeli'ye Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

15 Kasım'da Konya'da yaşanan olayda Majmud El Hüseyin ile dini nikahlı eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine daha önce de eşini hortumla dövdüğü öne sürülen suriyeli şahıs yeniden hortumla eşini darbetti.

Eşini feci şekilde darbeden şahıs bayıldığını düşünerek eşi kendisine gelmeyince bu sefer komşulardan yardım istemişti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan talihsiz kadın buradaki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan şahıs , çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Davanın karar duruşması bugün görüldü.

Eşini vahşice katleden El Hüseyin'e ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.