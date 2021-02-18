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Konya'da Hamile Eşini Hortumla Döverek Öldüren Suriyeli'ye Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Konya'da, Suriye uyruklu dini nikahlı hamile eşini hortumla döverek katleden Mahmut El Hüseyin, bugün görülen karar duruşmasında, hamile olduğunu bildiği eşini kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'da Hamile Eşini Hortumla Döverek Öldüren Suriyeli'ye Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
18 Şubat 2021 Perşembe 21:27

15 Kasım'da Konya'da yaşanan olayda Majmud El Hüseyin ile dini nikahlı eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine daha önce de eşini hortumla dövdüğü öne sürülen suriyeli şahıs yeniden hortumla eşini darbetti.

Eşini feci şekilde darbeden şahıs bayıldığını düşünerek eşi kendisine gelmeyince bu sefer komşulardan yardım istemişti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan talihsiz kadın buradaki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan şahıs , çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Davanın karar duruşması bugün görüldü.

Eşini vahşice katleden El Hüseyin'e ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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