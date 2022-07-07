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Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü kliniğin kapısına "Cenazemiz var" yazısı asıldı

Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü kliniğin kapısına "Cenazemiz var" yazısı asıldı

Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü kliniğin kapısına "Cenazemiz var" yazısı asıldı
Kamusaati
Kamusaati
07 Temmuz 2022 Perşembe 23:08

Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), iddiaya göre, 7 Haziran günü kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde anjiyo ameliyatı sonrası yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın (58) ölümünden sorumlu tuttuğu kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'yı tabancayla vurarak öldürdü. Akçay ardından, silahın namlusunu başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI 2 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA EYLEMİ KARARI ALDI

Saldırının ardından sağlık çalışanları 7- 8 Temmuz tarihleri arasında iş bırakma eylemi kararı aldı. Bu nedenle bugün başta saldırının yaşandığı Konya Şehir Hastanesi olmak üzere hastanelerde acil servisler dışında hizmet verilmiyor.

"CENAZEMİZ VAR" YAZISI

Konya Şehir Hastanesi'nde saldırının gerçekleştiği kardiyoloji kliniğini kapısına, 'Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır' yazısı asıldı. Kliniğin kapısı da kapalı tutuldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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