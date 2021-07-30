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Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi

Son dakika: Konya'nın Meram ilçesinde, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişi acımasızca öldürüldü, evleri de ateşe verildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken katledilen aile üyelerinin de kimliği belli oldu.

Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi
30 Temmuz 2021 Cuma 22:02

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

7 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Eve giren sağlık ekipleri ise, 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi

EVLERİ ATEŞE VERİLDİ

İlk bilgilere göre, evdeki kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Olayın ardından ateşe verildiği belirtilen evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Ölenlerin isimlerinin Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları olduğu kaydedildi.

Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi

YAKINLARI FERYAT ETTİ: HEPSİ GİTTİ

Durumu haber alan ölenlerin yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Fenalaşan 1 kişi ambulansa alınarak tedavi altına alındı. Yakınları olay yerinde, "Hepsi gitti" diyerek ağırlar yaktı. Polis ekipleri ölenlerin çevredeki yakınlarının eve yaklaşmamalı için tedbir aldı. Evde çok yönlü inceleme devam ediyor.

Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi

POLİS, KOMŞULARIN İFADESİNE BAŞVURDU

Polis olayla ilgili mahalle sakinlerinin ifadesine başvururken cinayetleri işleyen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi

10 YILLIK HUSUMET

3'ü kadın, 4'ü erkek olmak üzere 7 kişinin katledildiği olayın nedeni ise 10 yıl önceki yaşanan ve daha sonra devam husumetten kaynaklandığı öğrenildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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