Konya Akşehir Belediyesi personel alımı 2021 Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak

Konya Akşehir Belediyesi, son başvuru tarihi 27 mayıs 2021, Temizlik İşçisi, 1 İşçi Alacak.

Tarih boyunca hep önemli bir yerleşim, ticaret, kültür merkezi olan Akşehir’de belediyecilik hizmetleri 1854 yılı itibariyle başlamıştır.

Halkının talepleri doğrultusunda belirlenen projelerin hizmet ve yatırımlara dönüşmesiyle Akşehir’de küçük dokunuşlarla yepyeni bir çehre oluşturmaya çalışan Akşehir Belediyesi, ilçeyi bütün varlıkları ile birlikte kalkındırmayı hedeflemektedir.

Hedefleri doğrultusunda halkının da görüşünü alarak projeler geliştiren kurum, proje alanları ve mevcut birimlerinde istihdam etmek üzere çok sayıda deneyimli ve deneyimsiz personel alımı yapmaya hazırlanmaktadır.

Akşehir Belediyesi personel alımı konusunda küçük çaplı bir araştırma yapan sitemiz kurumun bünyesinde engelli personellere de yer verileceğini öngörmektedir.

Akşehir Belediyesi İşçi Alımı

Son dönemde istihdam ettiği personellerini sözleşmeli işçi statüsüyle kadrosuna alan Akşehir Belediyesi, zabıta birimi haricinde yeni alacağı personellerini de sözleşmeli işçi kadrosuyla istihdam edeceği öngörülmektedir.

Özellikle zabıta kadrosunda hizmet verecek olan adaylardan, şehrin ihtiyaçlarına karşılık verirken adil ve şeffaf olmaları isteyen Akşehir Belediyesi’nin kadrosuna alacağı yeni personellerine de bu ilkeler doğrultusunda diğer tüm personelleri gibi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında çalıştıracağı ve herhangi bir sebeple mesaiye kalan personellerine belediyenin belirlediği ücret politikasına göre haklarını vereceği bilinmektedir.

Akşehir Belediyesi Memur Alımı

En az işçi alımları kadar Akşehir Belediyesi memur alımı da takip edilmektedir. Memur alımlarındaki nitelikler oldukça fazla değişkenlik göstermektedir. Eğer genel düzeyde bir memur alımı söz konusuysa, bu durumda en az lise mezunu olmak şartı koyulmaktadır. Farklı düzeylerdeki memur alımlarında ise çoğu zamanda belirli bir fakültenin, belirli bir lisans bölümünden mezun olma şartı koyulmaktadır.

Akşehir Belediyesi memur alımları için aynı zamanda İŞKUR resmi web sitesi üzerindeki ilanlarda takip edilebilir. Çünkü belediye personelleri, kurumun başkanı tarafından sadece sözlü mülakatla da atanabilmektedir. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar, kurumun ilk toplantısında meclisin bilgisine sunulur. Bu nedenle İŞKUR aracılığıyla yayınlanan ilanlardaki şartları dikkate alarak, uygun olması durumunda başvuruda bulunabilirsiniz.

Akşehir Belediyesi İş İlanları

Yaşanılmaktan mutluluk, gelecek nesillere devretmekten övünç duyulacak, girişimci, katılımcı ve sosyal bir belediye olmak için çaba harcayan Akşehir Belediyesi, temizlik işleri, imar ve şehirleşme, zabıta müdürlüğü, destek hizmetleri gibi birimlerinde istihdam edeceği personeller için internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayacak.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Akşehir Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akşehir Belediyesi kadrosunda sözleşmeli işçi olarak çalışmak isteyenlerin belediyenin resmi internet sitesinden yaptığı duyuruları dikkatle takip etmeleri ve kendilerine uygun olan birimler için iş başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Belediyenin insan kaynakları birimi tarafından incelenecek olan bu başvurulardan kurumun aradığı niteliklere uygun olarak değerlendirilen adaylarla iletişime geçilerek, adaylar mülakata davet edilmektedir.

Akşehir İş İlanları

İş arayan vatandaşlar, iş bulma şanslarını direkt olarak ilanlarda da deneyebilirler. Akşehir iş ilanları 2019 yeni ve güncel bir şekilde web sitemizde yayımlanmakta olup, bu ilanlar arasında hem Belediye alımları hem de özel işletmelerin personel alımlarını takip edebilirsiniz.

Personel alım kriterleri şirkete veya bir diğer ifade ile de işletmeye göre değişkenlik göstermektedir. Her ne kadar pek çok işletme eğitim durumuna önem verse de, özellikle de işçi düzeyinde alımlarda bu durum önemli olmamakta ve vasıfsız işçi alımları da gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda adayların Akşehir iş ilanları güncel olarak takip ederek, başvuru kriterlerini dikkate almalarını öneririz.

Güncel Akşehir iş ilanları