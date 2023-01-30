Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
ilanlar
ilanlar
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1

Konut satışında fırsatçılık yapanlara inceleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ev sahibi olmak isteyenler için hazırlanan projelerin ardından konut sektöründe fırsatçılık yapanlara soruşturma başlattı.

Konut satışında fırsatçılık yapanlara inceleme
Kamusaati
Kamusaati
30 Ocak 2023 Pazartesi 12:22

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut sektöründe finansman, emlak ve tapu işlemlerini mercek altına aldı.

Yeni Evim Projesi Finansman modelinin ardından alım satım işleminde yalan beyanda bulunanlar, fahiş fiyat artışı yapanlar, piyasa dengeleriyle oynayan emlakçılar tek tek tespit edildi.

55 bin riskli işlem

Vatandaşlardan gelen ihbarların da değerlendirildiği incelemeler sonucunda 55 bin riskli işlem tespit edildi. Yüksek riskli görülen işlemler ilgili birimlere iletildi.

Değeri düşük gösterenler

Radar sistemiyle yapılan inceleme sonucunda ise 80 bin mükellefin, gayrimenkul değerini düşük göstererek daha az tapu harcı ödediği belirlendi.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Hazine'yi zarara uğratan bu kişiler hakkında vergi kaçırmaktan işlem başlatıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Kemal Kılıçdaroğlu: Aday olursam kazanırım
Kemal Kılıçdaroğlu: Aday olursam kazanırım
0
Galatasaray'dan Fenerbahçe tepkisi: Kural hatası var, tekrar edilmeli
Galatasaray'dan Fenerbahçe tepkisi: Kural hatası var, tekrar edilmeli
0
Fatih Dönmez: Doğalgaz ve elektrikte indirim devam edecek
Fatih Dönmez: Doğalgaz ve elektrikte indirim devam edecek
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.