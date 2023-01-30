Konut satışında fırsatçılık yapanlara inceleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ev sahibi olmak isteyenler için hazırlanan projelerin ardından konut sektöründe fırsatçılık yapanlara soruşturma başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut sektöründe finansman, emlak ve tapu işlemlerini mercek altına aldı.

Yeni Evim Projesi Finansman modelinin ardından alım satım işleminde yalan beyanda bulunanlar, fahiş fiyat artışı yapanlar, piyasa dengeleriyle oynayan emlakçılar tek tek tespit edildi.

55 bin riskli işlem

Vatandaşlardan gelen ihbarların da değerlendirildiği incelemeler sonucunda 55 bin riskli işlem tespit edildi. Yüksek riskli görülen işlemler ilgili birimlere iletildi.

Değeri düşük gösterenler

Radar sistemiyle yapılan inceleme sonucunda ise 80 bin mükellefin, gayrimenkul değerini düşük göstererek daha az tapu harcı ödediği belirlendi.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Hazine'yi zarara uğratan bu kişiler hakkında vergi kaçırmaktan işlem başlatıldı.