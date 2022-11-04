Kontrolden çıkan Çin roketi düştü mü, ne zaman düşecek? Çin roketi Türkiye'ye düşer mi, nereye düşecek?

Çin'in kontrolden çıkan roketinin düşüp düşmediği merak ediliyor. 23 ton ağırlığında olduğu bilinen roketin geçtiği rotalar arasında Türkiye ve Yunanistan gibi ülkeler de bulunuyor.

Daha önceki aylarda kontrolden çıkan roketiyle dünyayı endişelendiren Çin'in bir roketi daha kontrolden çıktı. Gelişmenin ardından ülkeler yakın takipte bulunurken, "Çin roketi ne zaman ve nereye düşecek?" sorusu da merak edilmeye başlandı. Peki yeryüzüne yaklaşan Çin roketi düştü mü?

Çin roketi düştü mü?

Çin'in fırlattığı 23 tonluk roketin kontrolden çıkması sonrası dünya vatandaşları beklemeye başladı. Dünya medyası ve pek çok ülke vatandaşı olayı yakından takip ederken, roketin dünyaya doğru düşüşe geçtiği bilinmekte. Birkaç saat içinde yeryüzüne düşeceği bilinen roketin yeri ve konumu sorgulanıyor.

Bugün içerisinde düşmesi bekleniyor

Çin'in kontrolden çıkan roketinin bugün gün içerisinde yeryüzüne düşmesi beklenmekte.

Çin roketi nereye düşecek?

Roketin 10 katlı bir bina yüksekliğinde olduğu biliniyor. Kontrolden çıkan roketin nereye düşeceği ise henüz belli olmazken, tahmini rotalar belli oldu. Roketin rotaları arasında Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suudi Arabistan gibi ülkeler bulunuyor. Ayrıca Yunanistan ve Türkiye de roketin üzerinden geçtiği rotalar üzerinde bulunuyor. Roketin havada attığı tur sayısına göre ise tahmini koordinatlar anlık olarak değişiklik gösteriyor.

Türkiye veya Yunanistan'a düşme ihtimali de bulunuyor

Ayrıca düşebilecek koordinat ve bölgelerin arasında Yunanistan ve Türkiye'nin (Akdeniz Bölgesi) olduğu da açıklandı.

SON DAKİKA | Dünya derin bir nefes aldı! 10 katlı bina yüksekliğindeki Çin roketi parçalanarak Pasifik Okyanusu'na düştü

Son dakika haberi: Kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya doğru yaklaşan Çin'in tonlarca ağırlıktaki roketinin nereye düşeceği endişe yaratmıştı. İspanya da alarm durumuna geçmiş hava sahasını kapatmıştı. Türkiye'nin de üzerinde bulunan rotadan hızla alçalan roketle ilgili tüm dünyayı rahatlatan haber sonunda geldi. Kontrolsüz şekilde Dünya'ya yaklaşan 10 katlı bir bina büyüklüğündeki Long March 5B roketi, Pasifik Okyanusu üzerinde parçalandı. Roket için Çin'den de açıklama yapıldı. İşte tüm detaylar!

SON DAKİKA | ABD DUYURDU: ÇİN ROKETİ PASİFİK OKYANUSU'NA DÜŞTÜ

ABD Uzay Komutanlığı’nın Twitter'da yaptığı açıklamaya göre Long March 5B roketi Pasifik Okyanusu’nun orta-güney bölgesinden atmosfere girdi. Aynı açıklamaya göre roketin atmosfere giriş zamanı 13.01 olarak kayıtlara geçti.