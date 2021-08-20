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Konser, tiyatro ve sinema faaliyetleri için PCR testi zorunlu olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak, şehirlerarası yolculuk, konser, tiyatro ve sinema gibi toplu faaliyetler için zorunlu PCR testi uygulamasının devreye alınacağını açıkladı.

Konser, tiyatro ve sinema faaliyetleri için PCR testi zorunlu olacak
20 Ağustos 2021 Cuma 01:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası alınan kararları duyurdu.

Erdoğan, koronavirüs salgınına yönelik alınan yeni tedbirlerle ilgili PCR testi zorunluluğunun altını çizdi.

TOPLU FAALİYETLERDE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

Buna göre, uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için zorunlu PCR testi istenecek.

PCR testini yaptırmamış olanlar uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetlere katılamayacak.

KONSER, SİNEMA, TİYATRO, UÇAK VE ŞEHİRLERARASI YOLCULUKLARDA İSTENECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."

Konser, tiyatro ve sinema faaliyetleri için PCR testi zorunlu olacak #1

Konser, tiyatro ve sinema faaliyetleri için PCR testi zorunlu olacak #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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