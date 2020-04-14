Komik Olma Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyenin Yaptığını Cumhurbaşkanlığı'nın Yapamadığını Söyledi! AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na Sahra Hastanesi Yanıtı

Komik Olma Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyenin Yaptığını Cumhurbaşkanlığı'nın Yapamadığını Söyledi! AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na Sahra Hastanesi Yanıtı

Komik Olma Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyenin Yaptığını Cumhurbaşkanlığı'nın Yapamadığını Söyledi! AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na Sahra Hastanesi Yanıtı
14 Nisan 2020 Salı 00:13

Komik Olma Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyenin Yaptığını Cumhurbaşkanlığı'nın Yapamadığını Söyledi! AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na Sahra Hastanesi Yanıtı

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyenin yaptığını Cumhurbaşkanlığı'nın yapamadığını söyledi. AK Parti, görüntülerle cevap verdi.

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sahra hastanesi yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamalar yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 1000 yataklı sahra hastanesi yaptı. dedi

Kılıçdaroğlu Çok Komik Bir Cümle Kurarak

"BELEDİYE BAŞKANININ YAPTIĞINI CUMHURBAŞKANLIĞI YAPAMIYOR"

Bir belediye başkanının yaptığını Türkiye Cumhurbaşkanlığı yapamıyor, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Faturayı garip, gureba ödüyor. Laf söylemeyeyim, eleştirmeyeyim diyorum öyle bir noktaya geliyor ki tahammül edemiyorum. Liyakat, istişare denen bir şey var. Çağırırsın bu işin uzmanlarını 'Beyler ne diyorsunuz' dersiniz." ifadelerini kullandı.

 

İŞTE Kılıçdaroğlunun öve öve bitiremediği O SAHRA HASTANESİ

Bu sözlerin ardından, yapılan sahra hastanesinin görüntüleri paylaşıldı.

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sahra hastanesi yanıtı

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sahra hastanesi yanıtı

AK PARTİ'DEN YANIT: HASTANE DENİLEN YER...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den jet bir yanıt geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüntüleri paylaşarak "CHP Genel Başkanı Sn Kılıçdaroğlu 'Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığını, Türkiye Cumhurbaşkanlığı’nın bunu yapamadığını' iddia ediyor. Böyle bir hastane yok. Hastane denilen yer fuar alanında perdelerle bölmeler yapılmış bir yer." ifadelerini kullandı.

VALİLİKTE YALANLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bin kişilik sahra hastanesi kurulduğu açıklaması üzerine Adana Valiliği de, bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, sahra hastanesi kurulduğu iddia edilen yerin fuar alanı olduğu, bu alanda bin yataklı hastanenin bulunmadığı ve olması gereken tıbbi donanımların olmaması sebebiyle sağlık hizmeti açısından uygun şartları hiçbir şekilde taşımadığı kaydedildi.

Açıklamalar art arda gelirken, Adana'ya yapılan şehir hastanesinin fotoğrafları da paylaşıma girdi.

AK PARTİ HÜKÜMETİ DÖNEMİNDE YAPILAN ADANA ŞEHİR HASTANESİ'NDEN FOTOĞRAFLAR

KILIÇDAROĞLU  AŞAĞIDAKİ FOTOLARA BAK DA GÖZÜN HASTENE GÖRSÜN OTEL DEĞİL AHIR DEĞİL HASTANE BURASI VE AK PARTİ YAPTI !!!!

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sahra hastanesi yanıtı

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sahra hastanesi yanıtı

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sahra hastanesi yanıtı

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sahra hastanesi yanıtı

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sahra hastanesi yanıtı

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sahra hastanesi yanıtı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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