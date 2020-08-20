Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı

Yaklaşık bir hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 16 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Sivas Cumhuriyet üniversitesi (SCÜ ) Rektörlüğü'ne tekrar atanan Prof. Dr. Alim Yıldız, ilk iş olarak karşısına aday olarak çıkan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin'in istifasını aldı.

İLK İŞ, RAKİBİNİN İSTİFASI ALMAK OLDU

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 üniversiteye rektör ataması sonrasında Sivas Cumhuriyet üniversitesi (SCÜ ) Rektörlüğü'ne tekrar Prof. Dr. Alim Yıldız atandı. Yıldız'ın göreve geldikten sonraki ilk icraati ise seçim döneminde karşısına aday olarak çıkan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin'in istifasını almak oldu. Rektörlük koltuğunu koruyan Yıldız, ayrıca üniversitenin resmi internet hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

AKADEMİSYENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; yeniden rektörlüğe seçilen Prof. Dr. Alim Yıldız, daha önce birlikte çalıştığı ancak rektörlük seçimlerinde karşısına rakip olarak çıkan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin'in istifaya zorlanması üniversitedeki akademisyenlerce tepkiyle karşılandı.

YÖK, REKTÖRLERE YAZI GÖNDERDİ

YÖK'ün üniversitelere gönderdiği yazıda ise, "Yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevlerini bıraktırmaya yönelik herhangi bir tutum takınılmasını, üniversitelerin çoğulcu bir yönetim anlayışıyla, mevzuat çerçevesinde bileşenleri ile birlikte yönetilmesini özellikle önemsiyoruz" denildi.

Öte yandan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Alim Yıldız'a Rektörlük mazbatası, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından verildi.

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