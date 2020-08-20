0
0
0
0
0
0
0
0

Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar sonrası Sivas Cumhuriyet üniversitesi Rektörlüğü görevine devam eden Prof. Dr. Alim Yıldız'ın ilk iş olarak seçimlerde karşısına aday olarak çıkan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin'in istifasını almak oldu.

Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
20 Ağustos 2020 Perşembe 14:20

Yaklaşık bir hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 16 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Sivas Cumhuriyet üniversitesi (SCÜ ) Rektörlüğü'ne tekrar atanan Prof. Dr. Alim Yıldız, ilk iş olarak karşısına aday olarak çıkan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin'in istifasını aldı.

İLK İŞ, RAKİBİNİN İSTİFASI ALMAK OLDU

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 üniversiteye rektör ataması sonrasında Sivas Cumhuriyet üniversitesi (SCÜ ) Rektörlüğü'ne tekrar Prof. Dr. Alim Yıldız atandı. Yıldız'ın göreve geldikten sonraki ilk icraati ise seçim döneminde karşısına aday olarak çıkan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin'in istifasını almak oldu. Rektörlük koltuğunu koruyan Yıldız, ayrıca üniversitenin resmi internet hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

AKADEMİSYENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; yeniden rektörlüğe seçilen Prof. Dr. Alim Yıldız, daha önce birlikte çalıştığı ancak rektörlük seçimlerinde karşısına rakip olarak çıkan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin'in istifaya zorlanması üniversitedeki akademisyenlerce tepkiyle karşılandı.

YÖK, REKTÖRLERE YAZI GÖNDERDİ

YÖK'ün üniversitelere gönderdiği yazıda ise, "Yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevlerini bıraktırmaya yönelik herhangi bir tutum takınılmasını, üniversitelerin çoğulcu bir yönetim anlayışıyla, mevzuat çerçevesinde bileşenleri ile birlikte yönetilmesini özellikle önemsiyoruz" denildi.

Öte yandan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Alim Yıldız'a Rektörlük mazbatası, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından verildi.

Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber