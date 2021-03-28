Kokain çektiği görüntüler nedeniyle gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu adli kontrolle serbest bırakıldı

Ankara'da lüks bir araçta uyuşturucu madde alınırken görüntülenen ve gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu'yla ilgili karar verildi.

Ankaragazetecisi.com'dan Alican Uludağ'ın haberine göre; 26 Mart'ta gözaltına alınan ve AK Parti Genel Merkezi'ndeki işinden atılan Kürşat Ayvatoğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Ankara Adliyesi'ne çıkarıldı. Soruşturma savcısı tarafından ifadesi alınan Ayvatoğlu, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Nöbetçi hâkimlik, Ayvatoğlu'na haftada bir karakola imza vermesi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

"KOKAİN DEĞİL, PUDRA ŞEKERİYDİ"

Kürşat Ayvatoğlu ifadesinde kokain çektiği iddialarını reddederek, şaka amaçlı pudra şekeri çektiklerini öne sürdü:

"Görüntülerdeki sürücü koltuğunda oturan beyaz gömlekli kişi benim. Bu video, yaklaşık 2 yıl önce Kastamonu'da benim haberim olmadan çekilmiş. Yanımda bulunan ve sesi gelen şahıslardan ön koltukta oturan kişi, benim çocukluk arkadaşım D.O. isimli şahıstır.

Yine arka koltukta videoyu çeken kişi ise arkadaşım U.K.'dir. Bu iki arkadaşım da Kastamonu'da ikamet eder. Görüntülerdeki benim burnuma çekmiş olduğum madde kesinlikle uyuşturucu madde değildir. Bu madde pudra şekeridir.

"ARKADAŞ ORTAMINDA ŞAKA AMAÇLI EĞLENİYORDUK"

Biz zaten arkadaş ortamında yabanca müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Zaten bu görüntünün de benim haberim olmadan çekildiği aşikârdır. Ben kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım.

"BANA ŞANTAJ YAPILDI, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Ben hiç kimseyi uyuşturucu maddeye özendirmedim. Çünkü ben bu görüntülerde uyuşturucu madde kullanmıyorum. Bu konuyla ilgili olarak mağdurum. Bana şantaj yapıldı. Bu konuyla ilgili de suç duyurusunda bulunacağım."

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında, bazı haber sitelerinde yayımlanan "pudra şekeri içti serbest kaldı" şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Başsavcılığımızca şüpheli hakkında 26.03.2021 tarihinde TCK 190/2 ve 191/1 maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüphelinin kan, kıl ve idrar örneği alınmış olup madde kullanımına ilişkin rapor işlemleri devam etmektedir. Şüphelinin evi ve arabasında suç unsuru olabilecek deliller toplanmıştır. Akabinde ifadesi alınarak 27.03.2021 tarihinde mevcutlu olarak Başsavcılığımıza getirilmiştir. Dosya kapsamı ve delil durumuna göre değerlendirme yapılmış olup 5. sulh ceza mahkemesi tarafından şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve belirli yerlere başvuru şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Ayrıca eylemin TCK 188 ve devamı maddeleri kapsamında olma ihtimali uyarınca soruşturma derinleştirilerek şüphelinin yanında bulunan ve kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.

SOSYAL MEDYADA MİZAH KONUSU OLDU

Kürşat Ayvatoğlu'nun uyuşturucu kullandığına dair iddia edilen görüntüler için 'pudra şekeriydi' ifadesi sosyal medyada mizah konusu oldu. Ayvatoğlu'nun açıklamasının ardından Google arama trendlerinde "Pudra şekeri" araması zirve yaptı.

Sosyal medyada mizahı yapılan gelişmeyle ilgili görseller dolaşıma girdi.

VEDAT MİLOR: PUDRA ŞEKERİNİN BURUNDAN TÜKETİLECEĞİNİ BİLMİYORDUM

Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Utandıran itiraf: 40 senedir yemekle içli dışlı olmama rağmen pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum.