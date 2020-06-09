Kocasına yakalanınca balkondan atladılar! 50 yıl hapis istendi...

Söz konusu olay geçen sene Küçükçekmece'de yaşandı. Karısının kendisini aldattığını düşünen Hüseyin Kurt, eve erken geldi ve eşi Zeynep Kurt'u, arkadaşı Aykut Demirtuğ ile yakaladı. İç çamaşırlı vaziyette yatak odası dolabına saklanan Aykut'u gören Hüseyin Kurt deliye döndü. Yaşanan arbede sonucunda Zeynep Kurt ile Aykut Demirtuğ, 5. kattaki balkondan aşağı atlayarak hayatlarını kaybetti.

Aldatıldığından şüphelenen Hüseyin Kurt, eve erkenden geldi. Kapıyı uzun uzun çaldı ama açan olmadı o sırada kendi evine söylenen döneri getiren kuryeyi görünce şoka girdi. Yukarı çıkan eş, eve girince yatak odasında bir çift ayak gördü. Dolaba saklanan karısının sevgilisini gören Hüseyin Kurt; Aykut Demirtuğ'a saldırdı. İddianamede geçen ayrıntıya göre ise aldatma konusunda şüphelenen Zeynep'in eşi ve Demirtuğ bir kafede oturup bu konuyu da konuşmuşlar. Son dakika gelişmesine göre kocası tarafından sevgilisiyle basılan Zeynep Kurt; hemen ailesini arayıp durumu da bildirmiş...



İHA'da yer alan habere göre iddianamede, Zeynep Kurt ile Hüseyin Kurt'un evli ve 2 çocukları olduğu, maktul Aykut Demirtuğ'un ise Zeynep Kurt'un anne ve babası ile aynı mahallede ikamet ettiği ve ailece görüştüğü aktarıldı. Maktuller Zeynep Kurt ile Aykut Demirtuğ arasında tam olarak bilinmeyen bir tarihte duygusal bağ başladığı ve sosyal medya ile zaman zaman da telefon üzerinden birbirleri ile iletişim kurdukları da iddianamede açıklandı.



OLAYDAN ÖNCE MESAJLARI GÖRMÜŞ



Olay tarihinden önce sanık Hüseyin Kurt, eşi Zeynep Kurt'un telefonunda maktul Aykut Demirtuğ'un yazdığı mesajları gördüğü ve bu nedenle ailevi sorunlar yaşadıkları da iddianamede açıklandı. Yaşanılanların ardından Zeynep Kurt'un eşine Demirtuğ ile aralarında bir ilişkisi olmadığını söyleyerek olaydan dolayı intihar edeceğini söylediği ve evden ayrıldığı, ancak eşi Hüseyin Kurt'un ikna ederek eve dönmesini sağladığı ifade edildi.