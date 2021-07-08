Kocası ve damadıyla aşk yaşayan kardeşini canlı yayında tüm Türkiye'ye rezil etti

Adana'da yaşayan G.K. (30), iddiaya göre, 2017'de Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelin giden ablasının kızı S.K. (24) eşiyle telefonlaşıp mesajlaşmaya başladı. Aldatıldığından şüphelenen G.K., eşiyle tartışınca Adana'daki annesinin yanına döndü. Bu durumu fırsata çeviren G.K., Bandırma'ya gidip yeğenin kocasıyla aşk yaşamaya başladı. Bununla da yetinmeyerek mutluluk pozlarını sosyal medyada paylaştı.

KARDEŞİNİN KOCASIYLA DA AŞK YAŞADI

Gerçeği öğrenince şok geçiren S.K. kocasından boşandı. Bir süre yeğeninin kocasıyla yaşayan Gülsüm Köksal, sıkılınca ayrıldı. Ancak bu kez de hedefinde ablası E.G.'nin eşi vardı. Gülsüm Köksal, ablası E.G.'nin ikinci eşi olan T.G. ile aşk yaşamaya başladı. Bu durumu fark eden E.G., eşini evden kovdu.

SİTEM ETTİ

Teyzesi yüzünden eşinden boşanan S.K. da, "Bir teyze yeğeninin kocasına nasıl göz koyar? Hiç mi utanma yok. En güvendiğim insan kocamı benden çaldı. Eğer teyzem değil bir başkası olsaydı bu kadar zoruma gitmezdi. Bir de teyzeye anne yarısı derler. Bu nasıl anne yarısı, nasıl teyze?" diyerek tepkisini dile getirdi.

CANLI YAYINA KATILDI

Abla E.G., Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programına canlı bağlanarak yaşananları anlattı. E.G.'nin kız kardeşi hakkındaki iddiaları herkesi şaşkına çevirdi.

"EŞİM İNKAR ETTİ"

3 yıl önce kız kardeşinin kızının yuvasını yıktığını söyleyen E.G., olayı nasıl anladığını anlattı. "Kızım boşanıp bana geldiğinde kardeşimi görüntülü arıyorum 'oteldeyim' diyor telefonunu açmıyor. Önce kızımın yuvasını yıktı, sonra benim. Annemin hatırına başta affettim ancak böyle bir şeyi nasıl yapar?

"Eşiniz size bu durumu nasıl açıkladı?" sorusuna ise E.G., "Eşim benden hep kaçıyor, telefonlarıma çıkmıyor. Sorunca da ben öyle bir şey yapmadım diyor, ancak kız kardeşim itiraf etti" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı