Kocaeli Belediyesine ait 6500 m² lunapark alanı kiraya verilecektir

Kocaeli Belediyesi Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan toplam 6.500,00m² Lunapark Alanı 150.000,00-TL+KDV Yıllık Muhammen Kira Bedeli ile 10 (on) yıl süre ile 23 Aralık 2020 tarihinde saat 10:36’da KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALE İLANI

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Özbay Sokak, No:86 adresinde ve Darıca 2603 ada,2 parselde bulunan toplam 6.500,00m² Lunapark Alanı 150.000,00-TL+KDV Yıllık Muhammen Kira Bedeli ile 10 (on) yıl süre ile 23 Aralık 2020 tarihinde saat 10:36’da KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.



İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline (1.000,00-TL) ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,

2-Geçici teminat (45.000,00-TL) ve İştirak Teminatı (75.000,00-TL) yatırıldığına dair makbuz aslı,

3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,

4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,

5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza beyannamesi,

2-Nüfus Kayıt Örneği,

3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2-Şirketin Adres beyanı,

3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat:12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.



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