Klorokin, Korona Virüs Hastalarının Yüzde 91,7'sini 10 Günde İyileştirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın hastalığı kaynaklı olarak yaşanan dünya genelinde yaşanan can kaybı 107 bini aşarken , iyileşenlerin sayısı ise 400 bine ulaştı.

İtalya'da son 24 saat içerisinde 619 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayata veda ederken , toplam can kaybı da 19 bin 468'e ulaşmıştır. Salgının 7 haftadır devam ettiği ülkedeki vaka sayısı 152 bin 271'e, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 534'e ulaştığı duyuruldu.

Salgındanhastalık yaygınlığında en fazla zarar gören ABD'de ise virüs kapanların sayısı 520 bini bulurken , can kaybı da 20 bine yaklaştı. ABD böylelikle, can kaybında İtalya'yı arkada bırakarak, Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün yaşandığı ülke olarak gündeme oturdu.

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artarak 16 bin 353 oldu. Günlük bazlı ölüm sayılarında 23 Mart'tan bu tarafa en az artışın kayda geçtiğini ülkede vaka sayısı 161 bin 852'ye ulaştı , iyileşenler oranı 59 bin 109'a çıktı.

Fransa'da ise Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 643 artarak 13 bin 832'ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da 129 bin 654'e ulaşırken, hastalığı geçiren insan sayısı da 26 bin 391 olarak duyuruldu.

Kovid-19 kaynaklı ölümler İngiltere'de 917 yükseliş ile 9 bin 875, Belçika'da 327 artışla 3 bin 346, İran'da 125 artışla 4 bin 357, Hollanda'da 132 artışla 2 bin 643, Brezilya'da 22 artışla 1090, İsviçre'de 34 artışla 1036, Çin'de ise 3 artışla 3 bin 339 oldu.

- New York'ta okullar eylüle kadar asla açılamayacak kalacak

ABD'de yeni tip koronavirüs hastalık yaygınlığı en fazla etkili olduğu New York'ta okulların eylül ayına kadar kapalı kalacağı açıklandı.

Yemen'in Lahic kentinde Kovid-19'un yayılma ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hindistan'da 14 Nisan'da sona ermesi planlanan sokağa çıkma yasağı ise uzunca i süre devam etti.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2020 Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası maçlarının ertelendiğini duyurdu.

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