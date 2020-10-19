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KKTC seçimlerini kazanan Ersin TATAR Yunan basını rahatsız oldu

Mustafa Akıncı karşısında Ersin Tatar'ın seçimleri kazanması Yunan basınında rahatsızlığa neden oldu.

KKTC seçimlerini kazanan Ersin TATAR Yunan basını rahatsız oldu
19 Ekim 2020 Pazartesi 01:22

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Yunanistan medyası tarafından da yakından takip edildi.

Ancak adadan gelen sonuçlar, Yunanistan'ı pek de memnun etmedi.

ERDOĞAN'IN İSTEDİĞİ OLDU..

Ülke medyasında çıkan haberlerde, Ersin Tatar'ın seçilmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevindirdiği ifade edildi.

Ersin Tatar'ı "Erdoğan'ın seçilmiş lideri" olarak nitelendiren Yunanistan medyası, Musfata Akıncı'nın seçimleri kaybetmesiyle adanın birçok şansı kaybettiğini yazdı.

Seçimlerden önce de Ersin Tatar aleyhinde haberlere imza atan Yunan medyası, Mustafa Akıncı'nın seçilmesinin daha iyi olacağını savunuyordu.

Akıncı'ya verilen bu desteğin en önemli sebebi ise Türkiye'nin adadaki etkisinin kırılmak istenmesiydi.

KKTC seçimleri Yunan basınında #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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