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KKTC'de Kur'an kursları, laiklik ilkesi gereğince kapatıldı

Anayasa Mahkemesi, Laiklik ilkesiyle ters düştüğünü gerekçe göstererek Kur'an kurslarının kapatılması yönünde karar aldı.

KKTC'de Kur'an kursları, laiklik ilkesi gereğince kapatıldı
15 Nisan 2021 Perşembe 22:53

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Anayasa Mahkemesi, ilginç bir karara imza attı.

Ülke'de devlete, Hizmet Sendikası (HİZMET-SEN) tarafından açılan bir dava sonuçlandı.

Dava sonucuna göre, Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasası’na yeni eklenen 8B maddesi yani Din İşleri Komisyonu adında bir komisyonun halk arasında bilinen ismi ile “Kur'an Kursu” düzenleme yetkisi elinden alındı.

KUR'AN KURSU FAALİYETLERİ DURDURULDU

HİZMET-SEN'in açtığı davanın ardından Anayasa Mahkemesinin aldığı karar ile Kur'an kurslarının faaliyetleri KKTC’de resmen durduruldu.

KKTC de Kur an kursları, laiklik ilkesi gereğince kapatıldı #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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