KKTC'de asgari ücrete yüzde 23 zam

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2024 yılının ikinci asgari ücreti net 29 bin 640 TL olarak belirlendi.

Yavru Vatan'da asgari ücret miktarında değişikliğe gidildi.

KKTC Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024’ün ikinci asgari ücretini belirlemek için toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu'nun açıklamasına göre, yeni asgari ücret rakamları 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı aktarıldı.

Bu kararın, oy çokluğuyla alındığı belirtildi.

Net asgari ücret 29 bin 640 liraya çıktı

Alınan karar doğrultusunda asgari ücret net 29 bin 640 lira oldu.

Brüt ücret ise 34 bin 70 TL'ye çıktı.

Asgari ücrete yapılan zam oranının yüzde 23 olduğunun altı çizildi.

Öte yandan KKTC'de asgari ücret senede 3 kez belirleniyor.

Ocak ayındaki miktara göre 5 bin 640 lira zam geldi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ilk asgari ücretini 12 Ocak’ta brüt 27 bin 587 TL, net 24 bin TL olarak belirlemişti.

Böylece 1 Mayıs itibarıyla asgari ücrete 5 bin 640 lira zam gelmiş oldu.