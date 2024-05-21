0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
165
Mal varlığı
Mal varlığı
0

KKTC'de asgari ücrete yüzde 23 zam

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2024 yılının ikinci asgari ücreti net 29 bin 640 TL olarak belirlendi.

KKTC'de asgari ücrete yüzde 23 zam
Kamusaati
Kamusaati
21 Mayıs 2024 Salı 22:08

Yavru Vatan'da asgari ücret miktarında değişikliğe gidildi.

KKTC Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024’ün ikinci asgari ücretini belirlemek için toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu'nun açıklamasına göre, yeni asgari ücret rakamları 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı aktarıldı.

Bu kararın, oy çokluğuyla alındığı belirtildi.

Net asgari ücret 29 bin 640 liraya çıktı

Alınan karar doğrultusunda asgari ücret net 29 bin 640 lira oldu.

Brüt ücret ise 34 bin 70 TL'ye çıktı.

Asgari ücrete yapılan zam oranının yüzde 23 olduğunun altı çizildi.

Öte yandan KKTC'de asgari ücret senede 3 kez belirleniyor.

Ocak ayındaki miktara göre 5 bin 640 lira zam geldi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ilk asgari ücretini 12 Ocak’ta brüt 27 bin 587 TL, net 24 bin TL olarak belirlemişti.

Böylece 1 Mayıs itibarıyla asgari ücrete 5 bin 640 lira zam gelmiş oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
0
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı
0
Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı
Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.