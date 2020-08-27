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Kızılırmak'ta Yürekleri Dağlayan Ölüm Azam Avut Hayatını Kaybetti Kardeşi ise Yoğun Bakımda..

Kayseri İli İncesu İlçesinin Üçkuyu mahallesinde ikamet eden Azam Avut ve Mustafa Avut Kardeşler, Nevşehir ili Ürgüp ilçesine bağlı Bozca köyü mevkiinde piknik yaparken, serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne yüzmek için girdi. İki kardeş suda yüzdükleri sırada Azam Avut boğularak hayatını kaybetti.

Kızılırmak'ta Yürekleri Dağlayan Ölüm Azam Avut Hayatını Kaybetti Kardeşi ise Yoğun Bakımda..
27 Ağustos 2020 Perşembe 12:08
Kayseri İli İncesu İlçesinin Üçkuyu mahallesinde ikamet eden Azam ve Mustafa Avut Kardeşler, Nevşehir ili Ürgüp ilçesine bağlı Bozca köyü mevkiinde piknik yaparken, serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne yüzmek için girdi. İki kardeş suda yüzdükleri sırada boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredekilerin yardımıyla Mustafa Avut (40) sudan çıkarılırken, kardeşi Azam Adem Avut ise Kızılırmak nehrinde kayboldu.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Avut'u Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Jandarma ve AFAD ekipleri ise Azam Adem Avut'u bulabilmek için arama çalışması başlattı. Botlarla suda yapılan aramalarda Azam Adem Avut'un cansız bedenine ulaşıldı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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