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Kızılay Suriye'de 2 bin 461 adet briket evi teslim etti

Türkiye'nin, Suriye topraklarında Türk STK'lerin finansmanıyla başlattığı briket ev projesinde 2 bin 461 adet briket ev teslim edildi.

Kızılay Suriye'de 2 bin 461 adet briket evi teslim etti
Kamusaati
Kamusaati
26 Mayıs 2022 Perşembe 18:23

Suriye'deki iç savaş nedeniyle milyonlarca sivile ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Suriye topraklarında uluslararası yardım kuruluşları ve Türk STK'lerin finansmanıyla başlattığı briket ev projesi hızla ilerliyor. Proje çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgelerinde briket evler inşa ediliyor. Yatay ve dikey olarak inşa edilen evler, 1+1 ve 2+1 olarak tasarlanıyor. Türk Kızılay'ı, kendi ülkelerinde göçmen durumuna düşen Suriyelilere, İdlib'de yaptığı briket evlerin büyük bölümünü teslim etti. Suriye'nin farklı bölgelerinde yapımı devam ederken biten briket evlere ise çadırlarda kalan Suriyeliler yerleştiriliyor.

Türk Kızılay'ı Suriye Ülke Alan Koordinatörlüğü Hatay Ekip Başkanı Kadir Kemaloğlu, Suriye'de bulunan ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan briket ev projesi çerçevesinde, Kuzey Suriye'de ulusal ve uluslararası kuruluşlar, bireysel ve kurumsal bağışçıların katkılarıyla toplamda 5 bin 661 adet briket ev yapımı planlandığını ve 2 bin 461 adetinin bittiğini belirtti.

Yapımı devam eden briket evler en kısa sürede tamamlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade eden Kemaloğlu, ”Briket evler bloklar halinde 1+1 evlerden oluşmaktadır ve içerisinde tuvalet banyo mutfak içermektedir. Ayrıca yapılan bu briket ev alanlarında bölgede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin temel sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sağlık Ocakları, çocukların eğitim ihtiyacını karşılayabilecekleri okullar, oyun parkları ve bölgede halkının ibadetlerinin gerçekleştirecekleri camiler inşa edilmektedir” dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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