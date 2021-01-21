Kızı Melisa’nın Regl Olduğunu Instagram’dan Duyuran Ceyda Düvenci Takipçilerini İkiye Böldü

Ceyda Düvenci, 10 yaşındaki kızı Melisa’nın ilk kez regl olduğunu Instagram’dan duyurdu, Düvenci’nin paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

Kendisi gibi oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu bir evliliği olan Ceyda Düvenci, gün içerisinde yaşadıklarını Instagram hesabından sevenleriyle paylaşıyor. Düvenci, dün Instagram hesabından 10 yaşındaki serebral palsi hastası kızı Melisa’nın ilk kez regl olduğunu söyleyerek “Gün senin günün… Gözümde mutluluk gözyaşları… Balköpüğüm genç kız oldu… Gelsin ritüeller… Kutlayalım yeni zamanını… 18/01/21” ifadelerini kullandı.

Ceyda Düvenci’nin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kimisi Düvenci’nin yaptığı paylaşımı doğru bularak tebrik ederken kimisi ise yanlış olduğunu savundu.

Ceyda Düvenci Instagram’ı etkin kullanan ünlülerden biri.

Kendisi gibi oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu bir evliliği olan Ceyda Düvenci, gün içerisinde yaşadıklarını Instagram hesabından sevenleriyle paylaşıyor. Üzerine titrediği kızı Melisa ile ilgili olarak yaptığı duygu dolu paylaşımlar da sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Son paylaşımı da gündem oldu…

Bülent Şakrak ile mutlu birlikteliklerini ve çocuklarını sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşan Ceyda Düvenci, son paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Düvenci, kızının regl olduğu haberini Instagram’dan sevenleriyle paylaştı.

‘Balköpüğüm genç kız oldu’

Instagram’da 2,7 milyon takipçisi bulunan Ceyda Düvenci, 10 yaşındaki kızı Melisa’nın ilk kez regl olduğunu anlattı. Düvenci, kızının ilk kez regl olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Gün senin günün… Gözümde mutluluk gözyaşları… Balköpüğüm genç kız oldu… Gelsin ritüeller… Kutlayalım yeni zamanını…