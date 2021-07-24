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Kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü

Konya'da, evinde çalıştırdığı kıyma makinesinin elektrik kaçırması sonucu akıma kapılan 71 yaşındaki Mustafa Küçükgök, hayatını kaybetti.

Kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü
24 Temmuz 2021 Cumartesi 20:08

Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Kalemli Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın birinci katında meydana gelen olayda, 72 yaşındaki Mustafa Küçükgök evinde et çekmek için et çekme makinasını kurmak istediği sırada elektrik akımına kapıldı.

EŞİ DE AKIMA KAPILDI

Mustafa Küçükgök'ün elektrik akımına kapıldığını fark eden Hatice Küçükgök, eşini kurtarmak için çekti ancak kendisi de kısa süreli akıma kapıldı. Bu sırada Mustafa Küçükgök'ü akımdan kurtaran eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Mustafa Küçükgök ve eşi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Küçükgök, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hatice Küçükgök'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü

Kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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