Kıyamet Alameti Mi? Son Dakika! İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve dolu başladı, Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı geldi

Son dakika! İstanbul için sabah saatlerinde yapılan "sarı kod"lu uyarıdan sonra beklenen sağanak ve ceviz büyüklüğünde dolu yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sel ve su baskını uyarısı geldi.

İstanbul'da Meteoroloji'nin yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış başladı. Avrupa yakası başta olmak üzere kuvvetli yağışın beklendiği kaydedilen açıklamada ani sel ve su baskınlarına karşın uyarıda bulunuldu. Kimi ilçelerde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı görüldü.

DOLU VE SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLADI

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, İstanbul'un güneybatısını vurması beklenen süper hücreler özellikle kıyı kesimlere şiddetli fırtına, kuvvetli yağı ve dolu bırakması bekleniyor. Daha önce uyarılan Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, ve Arnavutköy çevrelerinde şiddetli yağmur ve dolu başladı.

YER YER FIRTINA YAŞANACAK DENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı, doğu bölgelerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

11 KENT UYARILDI

Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, 12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.

SEMT PAZARINI SEL BASTI

Arnavutköy'de ise sağanak yağış sele neden oldu. Semt pazarının da bulunduğu sokaklar nehre dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı. Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı.