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Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık

Bursa'da kısıtlamayı delerek, polis uygulamasına giren minibüsteki kişilerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden biri "Sokağa neden çıktınız?" sorusuna "Uyuşturucu satmak için" diye cevap verdi.

Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık
02 Ocak 2021 Cumartesi 12:20

Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde bulunan uygulama noktasında meydana gelen olayda kısıtlama sebebiyle uygulama yapan polis ekipleri, 16 V 8975 plakalı minibüse dur ihtarında bulundu.

Son Dakika | Kısıtlamayı delip minibüsle gezdiler, 'Uyuşturucu satmaya çıktık' dediler

EKİPLER "YOLDA KALDIK" YALANINA İNANMADI

Polis ekiplerinin araçtaki kişilerden izin belgesi istemesi üzerine araçlarının bozulduğunu ve yolda kaldıklarını belirten gençler, araçtan indirildi. Araçta ve 3 erkek 1 kızın üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu içmek için kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Son Dakika | Kısıtlamayı delip minibüsle gezdiler, 'Uyuşturucu satmaya çıktık' dediler

"UYUŞTURUCU SATMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKTIK"

Gözaltına alınan 4 şüpheliye, Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak suçundan toplamda 12 bin 600 lira da cezası kesildi. Şüphelilerden biri gazetecilerin "Sokağa neden çıktınız?" sorusuna "Uyuşturucu satmak için" diye cevap verirken, aracın sürücüsü "Ben esnafım, müşterilerimin yüzüne bakamam. Uyuşturucu benim değil, ben çok nadir kullanıyorum" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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