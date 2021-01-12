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Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Sokağa çıkma yasağı Ocak Ayı içinde kalkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi

Sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak? restoranlar ve cafeler ne zaman açılacak? Ocak Ayı içinde kısıtlamalar kalkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Salgının sağlık sistemi üzerindeki yükünün afiflediğini dile getiren Erdoğan, vaka sayılarının belirli bir seviyenin altına inmesiyle kısıtlamaların kademeli olarak azaltılacağını ifade etti.

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Sokağa çıkma yasağı Ocak Ayı içinde kalkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi
12 Ocak 2021 Salı 00:12

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, kasım ayında alınan kabine kararı ile birlikte uygulanmaya başlamıştı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.

"SAĞLIK SİSTEMİNİN YÜKÜ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE HAFİFLEDİ"

Alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızında gözle görülür bir şekilde azalma olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azalan vaka, ağır hasta sayısına paralel şekilde sağlık sistemimiz üzerinde yükü önemli ölçüde hafifledi. 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Tedbirlerin faaliyetlerine ara verilen esnaf, öğrenci, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakınen biliyoruz." ifadesini kullandı.

KISITLAMALAR KADEMELİ OLARAK AZALTILACAK

Erdoğan, koronavirüs salgınına kalıcı çare bulunana kadar tedbirlere uyulması gerektiğini belirterek, "Temizlik, maske ve mesafe bu tedbirlerin başında geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız" dedi.

"AŞILAR PERŞEMBE VEYA CUMA UYGULANMAYA BAŞLANACAK"

Alınan önlemler sayesinde koronavirüs salgınında gözle görülür gerilemeler yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'den geritilen Kovid-19 aşısının belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlanacağını da sözlerine ekledi.

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi

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