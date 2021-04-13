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Kısa sürede zayıflamaya yardımcı olan diyet listesi haftada 10 Kilo verin..

Bir haftada 10 kilo vermek için, her gün öğünlerinde küçük porsiyonlar halinde besleyici ama düşük kalorili yiyecekler yiyerek ve aralıklı antrenman, spor ve diğer enerjik aktivitelerle aerobik egzersiz yoğunluğunu ciddi anlamda artırarak, aldığından 4.500 ila 6.000 kalori fazlasını yakman gerekecek.

Kısa sürede zayıflamaya yardımcı olan diyet listesi haftada 10 Kilo verin..
13 Nisan 2021 Salı 10:54
  • Sabah. Yağsız süt ( 1 bardak ) Haşlanmış yumurta ( 1 adet ) ...
  • Ara Öğün. Meyve ( 1 porsiyon )
  • Öğle. Lahana çorbası ( Farklı günlerde hazırlayacağınız sebze çorbalarını tüketebilirsiniz) Bir kase salata. ...
  • Ara Öğün. Diyet bisküvi ( 4 adet )
  • Akşam. Haşlama tavuk ( 80 gram ) Yoğurt ( 1 kase ) ...
  • Ara Öğün. Meyve ( 1 porsiyon )


Kaynak: Kamu Saati Özel
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