Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Mart'ta hesaplarda olacak

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayısına göre, 'çok yüksek riskli' bölge olduğu için kırmızı kategoride bulunan Konya'da, açık olan eğlence mekanında aralarında kadınların da olduğu 60 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 243 bin lira ceza uygulandı.