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Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Mart'ta hesaplarda olacak

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği alanların merakla beklediği açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin 5 Mart'ta yapılacağını bildirdi.

Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Mart'ta hesaplarda olacak
02 Mart 2021 Salı 12:29

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin, 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

IBAN BİLGİSİ OLMAYAN PTT'DEN ALACAK

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirterek, "Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart'ta hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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