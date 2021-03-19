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Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı risk haritasında ilk günden bu yana çok yüksek riskli iller arasında yer alan Trabzon artık gerçekten alarm veriyor. Salgın döneminde 5 öğretmenin koronavirüsten öldüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, kentte 45 öğretmenin testinin pozitif olduğunu ve 11 okulun karantinaya alındığını söyledi.

Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı
19 Mart 2021 Cuma 17:27

Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, yaptığı açıklamada kentte 12 bin öğretmenin görev yaptığını belirterek pandemi döneminde 5 öğretmenin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybeden öğretmenler için çok üzgün olduğunu belirten Aktaş, "Belli bir tecrübesi olan arkadaşlarımızı kaybettik. Bundan sonra umarım hiçbir vatandaşımızı kaybetmeyiz" dedi.

45 ÖĞRETMENİN TESTİ POZİTİF

Son dönemde vakaların artmasıyla birlikte öğretmenlerin de koronavirüse yakalandığını kaydeden Aktaş, "Aktif görev yapan 12 bin öğretmen arkadaşım var. Testi pozitif çıkıp şu an için tedavi gören 45 öğretmenimiz bulunuyor. 70 öğretmen arkadaşımız da temaslı olduğu için karantinaya alındı. Kentte bulunan 11 okul ise karantina tedbirleri kapsamında kapatıldı" diye konuştu.

Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı

KIRMIZI İLDEKİ TEK MAVİ İLÇE: ÇAYKARA

Kırmızı ile işaretli iller arasındaki Trabzon'da tek 'mavi' yer dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün de yer aldığı Çaykara ilçesi oldu. Tedbirlere uyulmasıyla vaka sayıları azalan ilçede, güncel verilere göre 27'si temaslı toplam 12 vaka bulunuyor.

"UZAK OLDUĞU İÇİN KİMSE ORAYA GİTMİYOR"

Çaykara'nın kent merkezine uzak olduğu için mavi kalabildiğini söyleyen Nurdan Üçüncü, "Çaykara uzak olduğu için de kimse oraya gitmiyor. Havalar iyice ısındığında evlerinde bunalan insanlar oraya akın etmeye başladığında oranın mavi rengini de kırmızıya çevirirler" diye konuştu.

Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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