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Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosu avukatı çıktı

Diyarbakır'da 'Kırmızı' kategorideki Müzeyyen Aydınlı’nın öldürüldüğü operasyonda ele geçirilen fotoğraflarda, sağ kolunun baro avukatı olduğu tespit edildi.

Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosu avukatı çıktı
08 Ekim 2020 Perşembe 19:36

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 3 Ekim‘de gerçekleştirilen Yıldırım-7 operasyonunda, 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, ölü ele geçirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda ‘Kırmızı’ kategoride yer alan sözde Orta Saha Amed Eyaleti Özel Güç (Kalender) sorumlusu ‘Amara Doktor’ kod adlı ‘Müzeyyen Aydınlı’ olduğu tespit edilmişti.

AVUKAT SAĞ KOLU YAKALANDI

Terörist Müzeyyen Aydınlı’nın öldürüldüğü operasyonda, örgüte ait materyeller ve fotoğraflara da el konulurken, fotoğraflar arasında terörist Aydınlı ile bir başka kadın teröristin samimi pozları ortaya çıktı.

Yapılan araştırma sonrası terörist Aydınlı’nın yanındaki kadının kimliği belirlendi. Teröristin Diyarbakır Barosuna kayıtlı Merve Nur Doğan isimli avukat olduğu, örgüte 2018 yılında katıldığı ve Doğa Dilşa (Bese) kod adını aldığı tespit edildi. Jandarma ve emniyetin müşterek operasyonu ile terörist saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosu avukatı çıktı #1

ÇOKLU BAROYA KARŞI ÇIKIYORLARDI

Diyarbakır Barosu, çoklu baro düzenlemesine karşı çıkarak eylem düzenlemiş, eylemde Baro Başkanı Cihan Aydın, ‘Baroları 1,2,3 diye numaralandırarak avukatları ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı ve örgütsüz bırakmayı amaçlıyorlar’ açıklamalarında bulunmuştu.

Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosu avukatı çıktı #2

TERÖRİST BARO AVUKATI

Çoklu baro düzenlemesine karşı olan Diyarbakır Barosuna bağlı avukatı, ‘örgüt’ diye kime hizmet ettiği, Lice’de gerçekleştirilen operasyonda belli oldu.

Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosu avukatı çıktı #3

Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosu avukatı çıktı #4

Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosu avukatı çıktı #5

Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosu avukatı çıktı #6


Kaynak: Kamu Saati Özel
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