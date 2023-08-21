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Kırmızı ışıkta geçen tırın çarptığı araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

Giresun'dan Trabzon istikametine giden ve kırmızı ışık ihlali yapan tır, yeşil ışıkta geçmeyi bekleyen araca çarptı. Kazada araç sürücüsü ve aynı araçta bulunan damadı hayatını kaybederken, tır sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya neden olan tırın şoför kısmındaki kapıda yazan "Canım öyle istedi" yazısı ise dikkat çekti.

Kırmızı ışıkta geçen tırın çarptığı araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Kamusaati
Kamusaati
21 Ağustos 2023 Pazartesi 22:35

Giresun'un Görele ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan bir tır sürücüsünün neden olduğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Görele ilçesi hastane kavşağında meydana geldi. Tır, kırmızı ışıkta geçmek isteyen bir araca çarptı. Kazada araç sürücüsü ve damadı hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, tırın şoför kısmındaki "Canım öyle istedi" yazısı dikkatlerden kaçmadı.

Kaza Görele ilçesi hastane kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan N.U. yönetimindeki 51 ACN 662 plakalı tır, ilçenin hastane altı kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak ilçe merkezinden sahil istikametine yeşil ışıkta geçmek isteyen sürücü Kemal Kılıç yönetimindeki 28 RD 428 plakalı araca sol yandan çarptı.

Kazada araç sürücüsü Kemal Kılıç ve aynı araçta bulunan damadı İstanbul-Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Halil Çırtlık hayatını kaybetti. Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan kazaya neden olan tırın şoför kısmındaki kapıda yazan "Canım öyle istedi" yazısı ise dikkat çekti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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