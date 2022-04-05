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Kırmızı et fiyatındaki artışta aracıların rolü

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, aracıların hayvanları ahırlarda tutarak fiyatların yükselmesine neden olduklarını söyledi.

Kırmızı et fiyatındaki artışta aracıların rolü
Ömer
Ömer
05 Nisan 2022 Salı 19:09

Son dönemde dünya genelinde yaşanan enerji krizi ve tedarik zincirindeki bozulmalar iç piyasaya da etki ediyor.

Bu kapsamda yem fiyatlarındaki artış nedeniyle kırmızı et ve ürünlerinde son dönemde üst üste zamlar etiketlere yansıdı.

Kırmızı et fiyatlarındaki artış devam ederken bu artışın sadece girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle olmadığı, aracıların fırsatçılığının da etiketlere yensıdığı ortaya çıktı.

"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE ZAM YAPMAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur da fiyatları aracıların artırdığını söyledi.

Murat Yağmur, “Girdi maliyetlerinin artmasından dolayı fiyatlar yükseldi. Bizler Adana’da elimizden geldiği kadar zam yapmamaya çalışıyoruz. Kemiksiz et şu anda 90, kemikliyse 75 liradan satılıyor.

Ancak Adana’daki kasapların satmış olduğu fiyatlarda artış yok. Bu fahiş fiyatları büyük marketlerde görüyoruz. 150 liraya kadar et satıyorlar.” diye konuştu.

"KOYUNLARI AHIRDA TUTUP FİYATLARI YÜKSELTİYORLAR"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den aracıları ortadan kaldırmasını istediğini aktaran Yağmur, “Bu aracılar fiyatların yükselmesinde etkili oluyorlar. İleride Kurban Bayramı geleceğinden dolayı koyunları ahırlarında bağlıyorlar.” dedi.

"2 KATI FİYATA KOYUN SATIYORLAR"

Kentte uzun yıllardır koyun satan Zafer Oğuz ise aracılardan şikayetçi olduğunu belirterek, “Devletimizin bu işe bir an önce el atması gerekiyor. Yakıt fiyatlarının normale dönmesini bekliyoruz ve aracılığın ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Fırsatçılık yapan var. Kurulu düzeni, çiftlikleri olan insanlar var ve onlar durumu olmayan insanlara vadeli bir şekilde 2 katı fiyata koyun satıyorlar.” ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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