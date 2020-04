Kirli Eller İş Başında! Sokağa Çıkma Yasağı Sonrası Dikkat Çeken Ayrıntı, Sokağa çıkma yasağı sonrası yaşananlar fetö bağlantılı mı, Devletin içinde hala fetö işbirlikçileri var mı?, Sokağa çıkma yasağı neden erken açıklandı?, Fetö bağlantıları varmı?, Türkiye Süper güç olma Yolundan Alıkoymaya çalışanlar Kim ? İşte Detaylar

Kirli Eller İş Başında! Sokağa Çıkma Yasağı Sonrası Dikkat Çeken Ayrıntı

Dün Akşam bir yazar tarafından kaleme alınan ayrıtıyı sizlerle Paylaşamak İstedik İste O dikkat çeken Mesajlar!

#SOKAĞACIKMAYASAĞI Şöyle Gelişiyor.



24.03.2020

Içişleri bakanlığı bir genelge yayinliyor. Genelge, tüm market ve süpermarketlerin 09:00 -21:00 haricinde hizmet vermesini yasakliyor.

10.04.2020

Fahrettin Koca bir toplantı yapıyor.

Toplantıda, gerekli anda devreye koyulmak üzere(!) taslak halinde bekletilen 2/7 ( Haftanın 2 Günü) sokağa çıkma yasağı getirilmesi kararlastiriliyor.

4) Sokağa çıkma yasağı korkusu bu ülkede askeri darbelerin oluşturduğu bir travmadır. Dışarıdaki manzara o travmanın kanıtıdır. Bu travma çok iyi suistimal edildi.

Sahi, ne demişti FETÖ?

" Hükumetin gitmesi, Virusun hızlıca yayılmasına bağlı. Herkes üstüne düşeni yapsın"

Dipnot1: Haftasonu sokağa çıkma yasağının daha önce taslak olarak beklediğini şuradan anlayabilirsiniz, herkese gunluk kulanim için her hafta 5 maske dağıtımına karae verildi. 7 gün için 5 maske.

Duyuru olarak ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Içişleri Bakanı Süleyman Soylu 23.00 gibi ortak bir açıklama yapsrak, endişeyi gerektirmeyen tedbirlerin alındığını, fırınların, eczanelerin, hastanelerin, ptt, şu bayileri, kargo şirketleri vs açık olacağını duyurma planlanıyor

5) sonra hep bir agizdan, Daha önceden hazirlanmis; Hükümet Istifa, Beceremediniz, Mahvettiniz vb sloganlar kullanılmaya başlandı.

Karar her ne kadar erkenden ve vatandaşın marketlere akin etmelerini gerektirmeyecek tedbirler uygulanarak alınsa da, vatandaşın 24 mart tarihli genelge çerçevesinde 21.00'a kadar açık olacak marketlere akın etme ihtimallerine karşın, açıklama 21.00 'dan sonraya bırakılıyor.

Fakat(!) TOPLANTI SIZDI!

Birileri hızlı bir şekilde sahte genelge yayınladı.

Sosyal Medyada anında yayıldı, ardından medyaya düştü ve halk birden (24.03.2020 tarihinde alınan kararla 21.00 sonrasında kapalı olması gereken) marketlere akin etti.

Bunun üzerine içişleri bakanlığı kararı geri çekemedi ve ivedi bir şekilde içişleri bakanlığına ait resmi siteden duyuru yapıldı.

Sonuç; FETO'nun Korona virüsünü yayın talimatına birebir uygun oldu.

Dün görevini yapmayan iç işleri bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler sonrası saat 2100 dan itibaren marketleri kapatmayıp açık kalmasına göz yuman tedbir almayanlar tek tek sorgulanmalı

Çünkü Koronavirüs bittikten sonra Türkiye Süper Güç Olacak Nasıl Mı Şöyle;

Türkiye Bu salgın hastalıkla mücadele Gerçekten mükemmel bir başarı elde ederek adını tüm dünya'ya altın harflerle yazdırdı. Türkye Gelişme Olan bir ülke çinde faliyet gösteren dünyanın dev şirketleri şıuan çine güven duymuyor ve hepside başka bir ülkede faliyet götermeye çalışacak fabrikalarını üretimlerini taşıyabilecekleri en avantajlı ülke şuan Türkiye Herkes bunun farknda ve Sürekli hükümeti karalamak için ellerinden geleni ardların koymuyorlar Oyun Çok Büyük Bu Oyunuda Kazandığımız Anda Türkiye'nin Önünde Hi Bir Güç Duramaz!!!

Devletimize Hükümetimize Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Sonuna Kadar Sahip Çıkacak ve Yanında Yer Alacağız.

Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır!!!

BU KONUDA SON SÖZ. LÜTFEN DEVLETİMİZİN AÇIKLAMALARINI DİKKATLE DİNLEMEDEN PANİK YAPMAYALIM. BÜTÜN DÜNYANIN ALKIŞLADIĞI TÜRKİYE’Yİ VE SN CUMHURBAŞKANI’NI İNCİTMEYELİM. ARZU EDİLMEYEN GELİŞME İÇİN BİRBİRİMİZİ KIRMAYALIM. BAZI KESİMLER VE FETO’NUN OYUNUNA GELMEYELİM.