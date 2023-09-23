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Kırklareli'de kadın cinayeti: Sevgilisini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

Kırklareli'de kadın cinayeti: Sevgilisini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

Kırklareli'de kadın cinayeti: Sevgilisini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı
Admin
Admin
23 Eylül 2023 Cumartesi 21:20

Kırklareli'de bir kişi, gönül ilişkisi yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi, polis ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırklareli'de 34 yaşındaki M.B., evine gittiği 43 yaşındaki kız arkadaşı S.G.'yi çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabaha karşı, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. M.B., aralarında gönül ilişkisi bulunduğu öne sürülen S.G.'nin evine gitti. Burada, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada M.B., S.G.'yi bıçaklayıp kaçtı. Apartmandakilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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