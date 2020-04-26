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Kiracılara 1150 TL Kira Yardımı Ödemesi Sürüyor! 2020 Sosyal Yardımlaşma Derneklerine Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kiracılara 1150 TL Kira Yardımı Ödemesi Sürüyor! Sosyal Yardımlaşma Derneklerine Başvuru Devletten kiracılara müjde! 2020 senesinde kiracılara 1150 TL devlet yardımı! Kira yardımı ödemesi amacıyla başvurular başlıyor. 2020 senesi içerisinde Devletten kiracılara 1150 TL ödeme gerçekleştiriliyor. 2020 senesi içerisinde kentsel dönüşüm amacıyla kira yardımı ödemesi ayda kaç lira?

Kiracılara 1150 TL Kira Yardımı Ödemesi Sürüyor! 2020 Sosyal Yardımlaşma Derneklerine Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
26 Nisan 2020 Pazar 00:07

Kiracılara 1150 TL Kira Yardımı Ödemesi Sürüyor! 2020 Sosyal Yardımlaşma Derneklerine Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kiracılara 1150 TL Kira Yardımı Ödemesi Sürüyor! Sosyal Yardımlaşma Derneklerine Başvuru Devletten kiracılara müjde! 2020 senesinde kiracılara 1150 TL devlet yardımı! Kira yardımı ödemesi amacıyla başvurular başlıyor. 2020 senesi içerisinde Devletten kiracılara 1150 TL ödeme gerçekleştiriliyor. 2020 senesi içerisinde kentsel dönüşüm amacıyla kira yardımı ödemesi ayda kaç lira?

Devletten kiracılara müjde!

2020 senesinde kiracılara 1150 TL devlet yardımı! Kira kredi yardımı ödemesi amacıyla başvurular başlıyor. 2020 senesi içerisinde Devletten kiracılara 1150 TL ödeme

gerçekleştiriliyor. Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Belediyeler vasıtasıyla kiracılara kira yardımı ödeniyor.

Kiracılara 1150 TL Kira Yardımı Ödemesi Sürüyor! Sosyal Yardımlaşma Derneklerine Başvuru

Peki Kimler kira yardımından yararlanabilir?

Kiracılara kira ödemesi amacıyla başvurular nereden yapılıyor? Kiracılara uygulanan 1150 TL kira yardımı ödemesiyle alakalı detaylar haberimizde…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni ev alacaklara ve kiracılara destek ödemelerine devam ediyor! Şehirden şehire değişen destek ödemeleri ile kentsel dönüşüm nedeniyle kiracılara kira yardımı veriliyor. Büyük şehirlerde bu yardım ayda 1150 TL’ye kadar çıkarken az nüfuslu ufak şehirlerde 600-715 TL aralığında değişiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönünden sağlanan bu ödemeler 18 ay süresince sürüyor. Bu ödemeler hale göre en çok 36 aya kadar çıkabiliyor. Kentsel dönüşüm kapsamında evi kentsel dönüşüm bölümünde tespit edilen vatandaşlar, kira yardımı amacıyla müracaatte bulunmak zorundalar.

Ödemeler otomatik olarak bağlanmıyor! Vatandaş müracaatını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine, Belediyelere ya da Sosyal Yardımlaşma Derneklerine yapabiliyorlar.

Kiracılara 1150 TL Kira Yardımı Ödemesi Sürüyor! Sosyal Yardımlaşma Derneklerine Başvuru

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA YARDIMI ÖDEMESİ

2019 senesi içerisinde kentsel dönüşüm amacıyla kira yardımı ödemesi ayda 1150 TL olarak ödeniyordu. Kira yardımı ödemesinin en düşük tutarı 715 TL idi. 2020 senesinde bu ödemenin daha da yükselmesi bekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2020 senesi kira yardımı ödemelerini yenilemesi bekleniyor. Ankara, İstanbul ve İzmir’de kira yardım ödemesi aylık 1,150 TL olarak belirlenmiş durumda. Bunun yanı sıra sınırlı ayni hak sahiplerine tek seferlik 5 bin 425 TL ödeme de yapılıyor.

Kiracılara 1150 TL Kira Yardımı Ödemesi Sürüyor! Sosyal Yardımlaşma Derneklerine Başvuru

KİRA YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Devletten kira yardım ödemesi, tahliye kararı verilmesi ya da yıkım işleminin başlaması ile devletin kira yardımı da başlamaktadır.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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