Kira Ödeyemeyen İş Yerleri İçin Önemli Karar

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında zorunlu olarak faliyetleri durdurulan 1 Mart - 30 Haziran tarihleri arasında iş yeri kirasının ödenmemesi tahliye nedeni sayılmayacak.

Ak Parti Meclise sunacığı yasa tasarıında, koronavirüs nedeniyle ekonomiye olumsuz yansımaların önlenmesi için açıklanan tedbirlerin yasalaştırılması için hazırlıklarını tamamladı.

Hükümet Kurucusu Ak Parti Tarafından 20 maddelik tedbirler listesinde yer alan birçok düzenleme, Meclis'te görüşülen yasa teklifine eklenecek.

Türkiye'de yaklaşık olarak 143 bin işletmeden 29 bin civarında olanı hazine malı kapsamında bulunuyordu. Daha önce de kira konusunda hazine malı için karar açıklanmıştı.

Alınan karar ile birlikte de 1 Mart - 30 Haziran tarihleri arasında işyeri kirasının ödenmemesi tahliye nedeni sayılmayacak kararı alındı.

İşte torba tasarıya eklenecek diğer maddeler:

- Kısa çalışma ödeneği genişletilecek. Son üç yılda 600 gün prim şartı 450 güne inecek.

- Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkaran düzenleme

- Konaklama vergisi yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım 2020’ye ertelenecek

- En düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak

- Karşılıksız çek bedelinin onda biri peşin kalan kısmı 12 taksitte ödeyerek mahkumiyetten kurtulacak

- Sicil affı da torba tasarıya eklenecek

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