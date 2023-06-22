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KİRA ARTIŞ ORANI 1 YIL DAHA UZATILDI YÜZDE 25 DEVAM EDECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artış üst sınırı bir yıl daha yüzde 25 olduğunu ve 1 Temmuz itibariyle devam edeceğini açıkladı. Tunç açıklamasında, "Arabuluculuk sistemi devreye giriyor. Dava açmadan önce arabulucuya gitme durumu olacak" ifadelerini kullandı.

KİRA ARTIŞ ORANI 1 YIL DAHA UZATILDI YÜZDE 25 DEVAM EDECEK
Kamusaati
Kamusaati
22 Haziran 2023 Perşembe 14:40

Türkiye'nin en büyük sorunları arasında fahiş kira sorunu geliyor.

Fahiş kira artışları ardından ev sahibi ve kiracılar arasında büyüyen tartışmalar ölümlü kavgalara dönüştü.

Ev sahiplerinin yaptığı fahiş kira artışları sebebiyle kiracılar zor durumda kaldı.

Bunun ardından Adalet Bakanlığı'ndan çalışma başlatıldı.

Bu duruma önlem olması açısından kira artışlarına yüzde 25 sınırı getirilmişti.

1 yıl daha devam edecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artış üst sınırı bir yıl daha yüzde 25 olduğunu ve 1 Temmuz itibariyle devam edeceğini açıkladı.

"2 Temmuz 2023 itibarıyla bir yıl geçerli olacak"

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yüzde 25 üst sınırı 2 Temmuz 2023 itibarıyla bir yıl geçerli olacak. Konut kiralarındaki kira artışı yüzde 25 üst sınır olarak uygulanacak. Son aylarda fahiş fiyatlarla ilgili mücadele ile ilgili aldığımız tedbirler var.

Kira uyuşmazlıkları noktasında aldığımız bir tedbir var. Arabuluculuk sistemi devreye giriyor. Dava açmadan önce arabulucuya gitme durumu olacak. Mahkemelere gitmeden çözümü dostane bir şekilde olacak. Eylül ayından itibaren devreye girecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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