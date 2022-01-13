KİPTAŞ kura çekimine hile karıştı iddiası

İBB'ye bağlı KİPTAŞ'ın kura çekiminde istenilen sayının çıkmaması üzerine tekrar kura çekimi yapılması tepkilere yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketi KİPTAŞ'ın, Tuzla ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde inşa ettiği konutlar için kura çekimi bugün düzenlendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla noter huzurunda gerçekleşen kurada ise hile yapıldığı iddia edildi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin'in sosyal medya hesabından kura çekimine ilişkin paylaştığı görüntüde, torbadan çekilen kura numarasında istenilen rakamın gelmemesi üzerine tekrardan numara çekimi yapıldı.

CHP'Lİ İBB TİYATROSU

Fahri Şahin. olayla ilgili paylaşımında "İBB’nin misafir belediye başkanı sözde adalet dağıtıyor." diyerek "Adalet sadece sahnede var. Kiptaş’ın Tuzla Aydınlık Evler projesi kura çekilişinde yine bir CHP’li İBB’nin tiyatrosu oynandı. Kura çekilişindeki 3. kişinin eline lütfen dikkatli bakınız." ifadelerini kullandı