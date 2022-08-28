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Kinder'den sonra herkesin bildiği bir diğer marka Oreo'da da salmonella paniği! 3 fabrika kapatıldı

Kinder ürünlerinde geçtiğimiz aylarda yaşanan salmonella paniğinin ardından herkesin bildiği bir başka ürün olan Oreo için de salmonella alarmı verildi. Oreo, Mikado ile Pepito'nun üreticisi olan ABD merkezli Mondelez, ürünlerinde salmonella bakterisi ihtimali üzerine 3 üretim sahasını kapattı.

Kinder'den sonra herkesin bildiği bir diğer marka Oreo'da da salmonella paniği! 3 fabrika kapatıldı
Kamusaati
Kamusaati
28 Ağustos 2022 Pazar 21:44

Çeşitli yiyeceklerden bulaşma ihtimali bulunan salmonella bakterisi nedeniyle bazı atıştırmalık ürünlerin üretimi durdurulmaya devam ediyor.

Le Figaro'nun haberine göre, İsviçre merkezli kakao ve çikolata üreticisi Barry Callebaut, Mondelez'i ürünlerinde salmonella bakterisi ihtimali konusunda uyardı. Haberde, Ferrero'nun Kinder ürünleriyle patlak veren salmonella skandalının benzerini yaşamamak için Mondelez'in Oreo bisküvilerinin de üretildiği 3 büyük üretim sahasındaki bazı birimleri kısmen bazılarını tamamen kapattığı aktarıldı.

Şirketin yöneticilerinin kapatma gerekçesini "büyük bir temizlik" olarak ileri sürdüğüne değinilen haberde, asıl gerekçenin yapılan salmonella uyarısı olduğu savunuldu. Haberde, üretimin yavaşlaması nedeniyle marketlerde söz konusu bisküvilerde tedarik sıkıntısı yaşandığına dikkat çekildi. Ayrıca şirketin faaliyetini durdurduğu fabrikalarda yeniden üretime geçilmesinin uzun süre alacağından bahsediliyor.

Gıda uzmanları, son dönemde tüketim ürünlerinde salmonella ve benzeri bakterilerin ortaya çıkmasını, üreticilerin "daha ekonomik olduğu" gerekçesiyle ucuz malzemelere yönelmesine bağlıyor ve bu konuda uyarılarda bulunuyor.

Fransa'da Nestle'ye ait Buitoni pizzalarında, Avrupa'da birçok ülkede Ferrero grubuna ait Kinder çikolatalarında, Lactalis grubuna ait peynirlerde bakteri görülmesi nedeniyle söz konusu firmalar piyasadan bu ürünlerden büyük bir kısmını çekmişti. Dünya Sağlık Örgütü, dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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