Kimse Dikkate Almıyor: Baș Dönmesinin Sebebi Bu Olabilir!

Kimse Dikkate Almıyor: Baș Dönmesinin Nedeni Bu Olabilir! Ara Ara Başınız döndüğünü hissediyorsanız bunu kesinlikle okuyun Ayrıntılar Haberin Devamındadır…

Hastaların ‘dönme hissi’ olarak tarif ettiği vertigonun bir nedeni de vitamin eksikliği Yapılan son araștırmalara ilgi çeken Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baș Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar, “Demir eksikliği anemisi, B12 ve D vitamini eksikliği vertigoya neden oluyor” dedi.

Vertigo nedenleri arasında en çok Benign pozisyonel paroksismal vertigo olarak tanınmış iç kulak hastalığı sayılıyor. Halk arasında ‘kristallerin oynaması’ olarak tanınmış hastalık, toplumun yüzde 10’unu etkiliyor. 65 yaș üstü kișilerde daha çok görülen vertigonun bu yaș grubunun yüzde 30’unu etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar, hastalık ile alakalı önemli bilgiler verdi. İç kulaktaki kristallerin bulunduğu yerden ayrılmasıyla bir dakikadan kısa süren dönme hissi bulunduğunu ve bunun yatakta sağa ve sola dönüșlerle tetiklendiğini ifade eden Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar, “Buna bazı hallerde bulantı ve kusma eșlik eder. Bu hastalığın 65 yaș sonrasında daha çok görülme nedeni iç kulakta yer alan ve halk arasında kristaller adı verilen kalsiyum karbonat kristallerinin yașla birlikte dejenere olmasıdır” diye konuștu.

Vertigonun menopoz dönemindeki kadınlarda erkeklere oranla 3 kat çok görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Tatlıpınar, “Bunun nedeni bu dönemde östrojen düzeyinin ve hastaların kemik yoğunluğunun azalmasıdır. D vitamini seviyelerindeki düșmeler de etkili olur. D vitamini kalsiyum ve kemik metabolizmasında önemli bir role sahiptir. Kristaller olarak ifade edilen maddelerin olușumunda D vitamini önemli bir rol oynar. Bunların bulundukları yerden yarım daire kanallarına düșmesi D vitamini eksikliği ile kolaylașabilir.

Bazı dahili hastalıklar da vertigoya neden oluyor. Bunların arasında tansiyon yükseklikleri, tiroit problemleri yer alabildiği gibi demir eksikliği anemisi, B12 vitamini eksikliği vardır” uyarısında bulundu Vertigonun darbe ve kazayla bağlantısı olma olasılığını ifade eden Prof. Dr. Tatlıpınar, șöyle devam etti: “Bu olaylar kristallerin yerinden oynamasını kolaylaștırır. Hastada bir baș dönmesi buna eșlik eden bir bulantı ve kusma varsa mutlak suretle kulak, burun, boğaz hekimine gitmeli. Hastalara manevralarla, bazı ișitme ve denge testleri, kan tahlilleriyle tanı konulabilmektedir. Tanı sonrasında tedavi uygulanır. Kișilerin eğer baș dönmesi varsa çaresiz olduklarını düșünmesinler. Mutlak suretle bir kulak burun ve boğaz hekimine gitsinler. Tanısı konulduktan sonra hastaları tedavi edebilmek mümkün. Bazı hastalarımızı hiç ilaç tedavisi vermeden sadece manevra ile tedavi edebiliriz.”