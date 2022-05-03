Kimler sağlık sisteminden ücretsiz olarak yararlanabilir?

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?, sağlık hizmetlerinden faydalanma şartlarının nelerdir?, Sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanılmayacağı nasıl sorgulanabilir? işte detaylar

Türk sağlık sistemi kapsam alanı açısından dünyanın sayılı sistemlerinden birisidir. Bu sistem sayesinde nüfusun tamamı neredeyse sağlık çatısı altına alınmıştır.

Ancak mevzuattaki karışıklık ve bilgisizlik nedeniyle zaman zaman sağlık sisteminden yararlanma noktasında bazı aksaklıklar yaşanmaktadır. Özellikle, herhangi bir sigortası bulunmayan kişilerin sağlık giderlerinde bu sorunlar daha sık görülmektedir.

Peki 5510 sayılı Kanuna göre sağlık hizmetlerinden faydalanma şartlarının nelerdir?

Geçmişte, sigortalılara veya bakmakla yükümlü oldukları bireylere SSK tarafından bir sağlık karnesi verilirdi. Ve bu karne ile vatandaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanırlardı. Artık bu dönem sona erdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2012 yılında işletime açılan Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) sayesinde sigortalıların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık güvenceleri kısa sürede ve otomatik olarak başlatılmaktadır.

Sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanılmayacağı nasıl sorgulanabilir?

Sosyal güvenlik sistemindeki adıyla 'müstehaklık sorgulaması' nasıl gerçekleştirilir? Söz konusu sorgulamayı, en yakın Sosyal Güvenlik Merkezleri'nden yapabilirsiniz. Veya en yakın eczaneden de aynı sorgulama gerçekleştirilebilir. Bunun dışında, sağlık güvencenizin devam edip etmediğini öğrenmek için e-devlet sistemini de kullanabilirsiniz. Bunun için e-devlet şifrenizin olması ve sisteme girmeniz gerekmektedir. E-devlet üzerinden ise, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hizmetleri kısmından, Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) sorgulaması yapacaksınız.

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Sağlık hizmetlerinden sigortalı bireyler ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler ücretsiz olarak yararlanabilirler. Ancak bunun da bazı kriterleri vardır.

Sigortalıların ve bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ya da çocukların sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmeleri için;

-Sağlık kuruluşuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde en az 30 gün sigortasının bulunması,

-4/B Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların da 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması veya yapılandırılmış olması ve borçlarını düzenli olarak ödüyor olması,

gerekmektedir.

KİMLER KOŞULSUZ YARARLANABİLİRLER?

Sağlık güvencesi sisteminde bazı istisnalar getirilmiştir. Bu istisnalara göre, bazı kişiler sağlık güvencesinden koşulsuz olarak yararlanırlar. Bu kesimlerin başında çocuklar gelir. 18 yaşın altındaki çocuklar koşulsuz olarak sağlık güvencesinden yararlanırlar. İkinci olarak trafik kazası sonucu tedavi hizmeti alan vatandaşlar koşulsuz olarak sağlık hizmetinden yararlanabilirler. Bu kesimlerin dışında, başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında, adli vakalarda da koşulsuz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanılması söz konusudur.

SAĞLIK GÜVENCESİNDE ÇOCUKLARIN DURUMU

Çocukların sağlık güvencesi 18 yaşına kadar ücretsiz olarak devam eder. Lisede okuyan çocuklar ise 20 yaşına kadar anne veya babasının sağlık güvencesinden yararlanabilir. Üniversitede okuyan çocuklar ise okudukları sürece 25 yaşı tamamladıkları süreye kadar anne ya da babasının sağlık güvencesinden faydalanabilir.