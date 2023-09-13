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Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül yükseldi!

Geniş izleyici kitlesine sahip olan programda yeni sezonda büyük ödülün yükseltilmesi kararlaştırıldı. Buna göre yarışmaya eklenen 13. sorunun bedeli 5 milyon TL olarak belirlendi.

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül yükseldi!
Kamusaati
Kamusaati
13 Eylül 2023 Çarşamba 21:29

İzleyiciyi ekrana kilitleyen bir program da Kim Milyoner Olmak İster…

Sorularıyla beyinleri zorlayan program, vatandaşlar tarafından heyecanla takip ediliyor.

Programla ilgili konuşulan bir konu da büyük ödül tutarı.

Bazı izleyiciler ödülün düşük kaldığı yönünde konuşurken yeni bir gelişme yaşandı.

Büyük ödül 5 milyon TL'ye yükseldi

Kim Milyoner Olmak İster programı, bu sezon para ödüllerini artırdı.

Buna göre en yüksek para ödülü 5 milyon TL oldu.

Bir diğer yandan yarışmaya bu ödül 13. soru olarak eklendi.

İşte yarışmadaki sorulara göre ödül tutarları,

1. Soru - 2 bin TL

2. Soru - 5 bin TL (Baraj)

3. Soru - 7 bin 500 TL

4. Soru - 10 bin TL

5. Soru - 20 bin TL

6. Soru - 30 bin TL

7. Soru - 50 bin TL (Baraj)

8. Soru - 100 bin TL

9. Soru - 200 bin TL

10. Soru- 300 bin TL

11. Soru - 500 bin TL

12. Soru - 1 milyon TL

13. Soru - 5 milyon TL


Kaynak: Kamu Saati Özel
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